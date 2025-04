Hugh Grant diz que agentes de imigração foram "perturbadores e invasivos" com seus filhos

A- A+

Hugh Grant usou suas redes sociais na última sexta-feira, 4, para relatar uma experiência "perturbadora e invasiva" no controle de imigração do Aeroporto de Heathrow, em Londres.

O ator viajava com sua mulher, Anna Eberstein e seus filhos, que foram abordados por agentes de imigração de maneira ofensiva, segundo ele.

"Acabei de passar por Heathrow com minha mulher e filhos. Todos temos o mesmo sobrenome [Grant] nos passaportes. O agente de imigração puxou conversa com meus filhos e depois sussurrou para eles: ‘Esses são seus pais mesmo?‘. Invasivo, ofensivo e perturbador", disse no X (Antigo Twitter).

Just came through Heathrow with wife and children. We all have the same last name (Grant) on our passports. Immigration officer engages my children in chit chat then whispers to them “Are these your Mum and Dad?” . Intrusive, insulting and creepy. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) April 4, 2025

Após a declaração de Grant, um porta-voz do Aeroporto de Heathrow disse à People que os agentes de imigração fazem parte da Border Force, órgão do Ministério do Interior do Reino Unido, e não do aeroporto.

O site oficial da Border Force diz que esse tipo de questionamento faz parte de um protocolo para quando os agentes tem dúvidas sobre a relação entre adultos e crianças.

Hugh Grant tem cinco filhos. Tabitha Xiao, de 13 anos, e Felix Chang, de 11, são frutos do relacionamento do ator com Tinglan Hong. Com sua atual mulher, Anna Eberstein, ele é pai de John Mungo, de 12 anos, Lulu Danger, de nove, e Blue, de seis.

