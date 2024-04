Hugh Grant fecha acordo judicial contra jornal por ''enorme quantia de dinheiro''

A- A+

A briga judicial entre Hugh Grant e o jornal "The Sun" parece ter chegado ao fim. Segundo o ator, ele e a publicação britânica, controlada pelo bilionário australiano Rupert Murdoch, fizeram um acordo por uma "enorme quantia de dinheiro".



O ator acusava o diário de coletar informações ilegalmente a partir de grampos telefônicos e até invasão de casa e escritório. O julgamento da ação estava marcado para janeiro de 2025. Em 2012, ele já havia feito um acordo semelhante com o "News of the world", que também pertence a Murdoch.

Apesar de sua preferência ser ir aos tribunais, Grant precisou aceitar para não perder dinheiro.

"Eu não quero aceitar esse dinheiro ou negociar. Adoraria ver todas as alegações que eles negam testadas em tribunal," ele escreveu.



"Mas as regras em torno de litígios civis significam que se eu prosseguir para o julgamento e o tribunal me conceder danos que sejam até mesmo um centavo menos do que a oferta de resolução, eu teria que pagar os custos legais de ambos os lados. Meus advogados me dizem que é exatamente o que provavelmente aconteceria aqui. Os advogados de Rupert Murdoch são muito caros. Então, mesmo que todas as alegações sejam comprovadas em tribunal, eu ainda seria responsável por algo em torno de £10 milhões em custos. Receio que estou hesitando diante desse obstáculo."

O objetivo do ator é que o dinheiro recebido nos casos do "The Sun" e do "News or the world" seja reinvestido em grupos que trabalham em prol de reformas da mídia.

Hugh faz parte também de ação maior conjunta com o princípe Harry e outras personalidades sobre práticas ilegais da corporação de mídia o bilionário.

