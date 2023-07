A- A+

Cinema Hugh Jackman volta como Wolverine em foto de "Deadpool 3"; veja Ator retorna ao personagem no novo longa-metragem, que estreia em maio de 2024

Hugh Jackman voltará a interpretar Wolverine em “Deadpool 3”. A primeira foto do ator no filme foi divulgada nesta segunda-feira (10), fazendo os fãs comemorarem nas redes sociais.

A imagem foi compartilhada no Instagram por Ryan Reynolds, que interpreta o mercenário Deadpool. Na foto, ele e Hugh Jackman aparecem lado a lado, caracterizados como os seus respectivos personagens. O ator australiano veste um traje amarelo e azul, bem fiel ao uniforme clássico de Wolverine nos quadrinhos.

“Deadpool 3” deve estrear em maio de 2024. Esse é o primeiro filme do personagem que integra o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).



Jackman havia se despedido de Wolverine em 2017, quando estrelou o longa-metragem “Logan”. Em setembro do ano passado, Reynolds anunciou que ele havia aceitado reviver o papel. Segundo a revista The Hollywood Reporter, outro nome garantido na produção é do Jennifer Garner, que retornará como Elektra.

Veja também

FIG 2023 Festival de Inverno de Garanhuns: programação completa é anunciada; confira as atrações