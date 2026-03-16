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TEATRO "Humanismo Selvagem": companhia curitibana Bife Seco apresenta tragicomédia no Recife Peça ganha quatro sessões no Teatro Apolo, desta quinta-feira (19) até o domingo (22), dentro das comemorações de 15 anos do grupo

Celebrando 15 anos de trajetória, a companhia curitibana Bife Seco vem ao Recife para apresentar o espetáculo “Humanismo Selvagem”. As apresentações ocorrem no Teatro Apolo, desta quinta-feira (19) até o domingo (22).

Escrita e dirigida por Dimis, a peça é uma tragicomédia sobre herança familiar e as feridas abertas do Brasil. Durante a celebração dos cem anos do patriarca de uma família decadente, a chegada inesperada de uma antiga empregada revela segredos que pareciam bem escondidos.

A montagem é permeada de humor ácido, tensão psicológica e crítica social, dialogando esteticamente com o cinema e, em especial, com as produções do estúdio A24. O texto foi o grande vencedor do Prêmio Outras Palavras 2020, concedido pelo Governo do Estado do Paraná.

“Humanismo Selvagem” traz, nesta temporada, a participação especial do ator Luiz Bertazzo. Ele integra o elenco do filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar na categoria Melhor Filme Internacional em 2025. Fernanda Magnani, Flávia Imirene Sabino, Sávio Malheiros, Jeff Bastos, Eliane Campelli, Amanda Leal e Val Salle completam o elenco.

O espetáculo está em circulação nacional desde o mês passado e chega ao Recife depois de temporadas em casa, na cidade de Curitiba, e em Brasília. Até o final do primeiro semestre, a turnê deve contemplar as regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste, ação celebrativa pelos 15 anos do grupo.

Serviço:

Espetáculo “Humanismo Selvagem”

Quando: desta quinta-feira (19) até o sábado (21), às 19h; e no domingo (22), às 18h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda no Sympla

Informações: @bife_seco



*Com informações da assessoria de imprensa.

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