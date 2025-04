A- A+

Show Humberto Gessinger celebra legado dos Engenheiros do Hawaii em show acústico no Classic Hall Turnê revisita clássicos em versões desplugadas dos álbuns "Acústico MTV" e "Novos Horizontes"

Um dos nomes mais emblemáticos do rock brasileiro, Humberto Gessinger retorna ao palco do Classic Hall, em Olinda, no dia 22 de agosto, com a turnê Acústicos Engenheiros do Hawaii.

Em clima intimista e com sonoridade desplugada, o espetáculo revisita dois discos fundamentais da trajetória da banda: "Acústico MTV" e "Novos Horizontes".

A proposta da turnê é mais do que um revival nostálgico. Trata-se de uma releitura cuidadosa de um repertório que marcou gerações.

Canções como "O Papa é Pop", "Era um Garoto que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones", "Toda Forma de Poder" e "Piano Bar" ganham novos contornos, numa atmosfera mais próxima do público e da essência poética de Gessinger.

Os ingressos, que vão de R$ 70 a R$ 240, já estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e pelo site Acesso Ticket.

