Música Humberto Gessinger é atração confirmada no Rock Rec Festival Canções como "Pra ser sincero" e "Eu que não amo você", se juntará a Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e Nando Reis

Sucesso absoluto quando o assunto é rock, Humberto Gessinger foi confirmado na primeira edição do Rock Rec Festival, o maior festival de rock do Nordeste. Conquistando o público desde os anos 80, com suas canções inspiradoras, o artista será uma das principais atrações do evento, que acontecerá no dia 4 de maio, na área externa do Centro de Convenções.

Prometendo encantar e surpreender os pernambucanos, o cantor e compositor, que traz entre os seus sucessos as canções “Pra ser sincero” e “Eu que não amo você”, se juntará a Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nando Reis e mais nomes consagrados que serão anunciados em breve.

Os ingressos para o Rock Rec Festival já podem ser adquiridos através do site Meep ou nas lojas físicas do Ingresso Prime, localizada nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna, e custam R$ 90 (Rock Front) e R$ 220 (Rock Open).

