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Música Humberto Gessinger estreia turnê nacional no Recife, em novembro, no Dona Lindu Show "3x4 Um Retrato" será apresentado no festival Clássicos do Brasil, dia 7 de novembro, em Boa Viagem

O cantor e compositor gaúcho Humberto Gessinger, vocalista da banda Engenheiros do Havaí, escolheu o Recife para a estreia nacional de sua turnê solo “3x4 – Um Retrato”, no dia 7 de novembro, no festival Clássicos do Brasil, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.



Gessinger divide a programação do dia com Nando Reis, que apresenta sua turnê inédita “Pra Você Guardei o Amor” e a banda CPM 22, que celebra 30 anos de carreira no palco do Dona Lindu. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital - com virada de lote dia 10 de outubro.



O Clássicos do Brasil é realizado pela PECK e apresentado pela Petrobras e Ministério da Cultura, via Lei Rouanet.

Sobre o artista

Depois do sucesso da tour “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, Gessinger volta ao formato elétrico em show que revisita todas as fases da sua trajetória - e é uma foto de mais de 40 anos de estrada e incontáveis hits que marcaram gerações.



“É sempre um prazer assistir ao diálogo das músicas escritas em outros tempos com o material recente. O repertório contemplará todos os momentos da minha história, com especial atenção ao disco ‘HG3’, gravado há 30 anos", diz o artista nascido em Porto Alegre.



"Ao lado das músicas mais conhecidas deste álbum (‘O Preço’, ‘Vida Real’ e ‘De Fé’), vou tocar algumas que os fãs mais ligados no meu trabalho querem ouvir ao vivo, pela primeira vez. Também vão rolar os clássicos do EngHaw que desafiam a passagem do tempo”, completa Humberto.



Gessinger contabiliza 25 álbuns e oito DVDs que lhe renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina, quatro DVDs de Ouro e milhares de fãs apaixonados por sua música.

Tocando baixo e teclados, estará no palco com Rafa Bisogno na bateria e Felipe Rotta na guitarra. Junta-se ao time Esteban Tavares, que acompanhou o cantor no início da carreira solo.

Clássicos do Brasil

O festival Clássicos do Brasil, criado em 2023, estreou no Nordeste em 2025 com uma temporada no Recife.

Em sua segunda edição no Recife, o festival realizado pela produtora Peck celebra os grandes ícones da música nacional chega com curadoria que reúne samba, rock, frevo, MPB e os sons que definem a identidade cultural do nosso país.



Dia 6 de novembro, a abertura vai do samba ao hip-hop com shows de Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge. Dia 7, Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22 são as atrações. E dia 8, o festival convida as famílias para um “Domingo no Parque”, com celebração à cultura pernambucana e shows gratuitos de representantes da música produzida no estado: Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

O Clássicos do Brasil nasceu no Rio de Janeiro, em 2023, mas com ouvidos atentos ao Nordeste, com uma agenda dominada por artistas pernambucanos. Em 2025, realizou sua primeira edição no Recife, no Classic Hall.



Agora no Parque Dona Lindu, em formato ao ar livre, como também acontece no Rio, o festival oferece localização privilegiada, em espaço amplo e aberto, de convivência para todos os públicos e com infraestrutura que contempla praça de alimentação, área para PcD e ambientes interativos.

Programação:

Sexta | 6 de novembro, a partir das 18h30

Alcione

Marcelo D2

Seu Jorge

Sábado | 7 de novembro, a partir das 18h30

CPM 22

Humberto Gessinger

Nando Reis

Domingo | 8 de novembro, a partir das 15h

Lula Queiroga

Mundo Livre S/A

Spok Frevo Orquestra

SERVIÇO

Festival Clássicos do Brasil

Quando: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Onde: Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, RecifeDatas:

Ingressos: Arena: R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira) | Lounge: R$ 180 (meia) e R$ 360 (inteira)

Dia 8 de novembro: entrada gratuita

Venda e retirada de ingressos no site Bilheteria Digital

Virada de lote: 10 de outubro

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