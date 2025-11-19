A- A+

RISO CONSCIENTE Humor é o fio condutor do especial "Falas Negras", no Dia da Consciência Negra O especial, que vai ao ar no dia 20 de novembro, joga luz em pautas importantes sob a perspectiva do humor, utilizando o riso como ferramenta de resistência

Após diversos programas especiais com debates sociais relevantes da atualidade, o projeto “Falas” fecha o ano celebrando o Dia da Consciência Negra. O “Falas Negras”, que vai ao ar no dia 20 de novembro, joga luz em pautas importantes sob a perspectiva do humor, utilizando o riso como ferramenta de resistência.

Com apresentação de Luis Miranda, a produção realiza uma costura potente entre humor, ironia e crítica social.

“Eu acho que para nós, pretos brasileiros, o programa é a possibilidade de discutir questões do cotidiano e levar isso para uma maior quantidade de gente. Acho que não só os pretos precisam ouvir, mas os brancos também”, afirma Luis Miranda, que também está no ar na trama de “Êta Mundo Melhor!”.

Cheio de ironias, o especial conta com a participação de um elenco majoritariamente negro. Estão presentes nomes como Ícaro Silva, Haonê Thinar, Pedro Ottoni, Luisa Perissé, Digão Ribeiro, Magda Gomes, Thamirys Borsan e Fernando Caruso.

Fazem parte do roteiro esquetes, referências musicais, stand up comedy e humoristas conhecidos, como Thiago Carmona e Bruna Braga. A comediante Tatá Mendonça, que apresentou “Falas de Acesso”, também estará em “Falas Negras”.

“Eu acho que o ‘Falas Negras’ é uma oportunidade de abordar uma história que a gente devia falar um pouquinho mais ao longo do ano. O programa celebra e também ajuda as pessoas a verem as coisas de um outro lado. Eu acho divertido, interessante e educativo”, aponta Luellem.



A produção se consolida como um espaço importante na tevê para a reflexão e celebração, enquanto apresenta vivências da população negra.

O projeto vem respaldado por importantes dados. De acordo com o Censo 2022 do IBGE, a população negra (preta e parda) no Brasil representa 55,5% do total. Mesmo sendo a maioria, o racismo ainda é uma realidade no país. A conversa e consciência são fundamentais nesse processo.

“Acredito que, para pensar a comunidade negra e todos os desafios que são colocados diante de tantos anos, de tantas tristezas, o humor é justamente aquilo que é feito e dado para a gente. Está na alma da população negra”, explica a roteirista Clara Anastacia.



O time de roteiristas ainda conta com Flávia Boggio e Veronica Debom. O programa tem direção de Naína de Paula e direção artística de Matheus Malafaia. “O humor é uma ferramenta de empoderamento, de transformação social. A comédia vem se mostrando na televisão como um agente de transformação”, finaliza Clara.

“Falas Negras” – Dias 20 de novembro, na Globo.

Veja também