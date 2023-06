Humorista acusado de agressão vai à Justiça por "guarda" de PlayStation

A- A+

O humorista Juliano Gaspar acionou a Justiça para reaver bens, como um PlayStation 5, que, segundo ele, não lhe foram devolvidos depois da separação. Ele se divorciou da também comediante Lea Maria, que o acusou, em fevereiro deste ano, de agredi-la e mantê-la em cárcere privado. Na época, ela publicou um vídeo nas redes sociais em que relata ter sido vítima de violências física e psicológica.

À Justiça, Gaspar alegou que Lea Maria não devolveu bens dele após o divórcio, conforme estava previsto que acontecesse num documento da separação. A informação é do portal "Na Telinha", segundo o qual os advogados pediram uma medida cautelar de urgência para a entrega ou a apreensão dos bens e instrumentos de trabalho que teriam ficado com a comediante. Gaspar pede que os itens sejam entregues a um dos defensores ou a alguém de confiança, já que ele está proibido de se aproximar da ex-mulher por causa de uma medida protetiva concedida pela Justiça.

Ainda de acordo com o portal, que teve acesso a um documento do processo, Lea Maria chegou a entregar bens que tinha separado para o ex-marido. Mas ele requer a devolução também de uma uma câmera Sony a7iii, os cartões de memória da câmera, três HD’s externos com material de trabalho, um controlador de som MPC One, um tripe K&F, um gravador de áudio Zoom H6, um controlador AKAI MPC One e uma caixa de som Sound Port ativa, além do Playstation 5 com os controles.

"Dias após e somente por decisão judicial proferida nos autos da medida protetiva, é que a requerida entregou os pertences do requerente aos seus patronos, todavia, a mesma entregou somente o que ela havia separado, detendo, arbitrariamente, todo os itens pessoais de trabalho do requerente", diz uma parte do documento.

Juliano Gaspar e Lea Maria se conheceram há seis meses, quando trabalhavam num hotel da Nova Zelândia. Ela, que é alemã, foi morar com ele em Florianópolis, cidade natal dele. Começaram a fazer apresentações de comédia stand up, se tornaram um sucesso nas redes sociais e se mudaram para São Paulo.

Em fevereiro deste ano, Lea Maria publicou o relato de violência, que mostra partes do corpo marcadas por lesões supostamente provocadas por agressões do ex-marido. Na época, o comediante também foi às redes sociais, afirmou que lutaria "até o fim para trazer toda a verdade" e disse que, como o casal passava 24 horas junto, "discussões acabam acontecendo". Disse, ainda, que foi ela quem o impediu de sair de casa durante o desentendimento. O caso é investigado pela polícia de São Paulo.

