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FAMOSOS Humorista agredida com cadeira denuncia nova ameaça Fernanda Arantes foi agredida com uma cadeirada durante uma apresentação de stand up em Florianópolis no início de julho

Fernanda Arantes, comediante que viralizou nas redes após ter sido alvo de uma cadeirada durante show de stand up, publicou vídeo nas redes sociais em que denunciava nova ameaça.

"E teoricamente isso era para ser uma coisa que ia passar, só que, infelizmente, alguns de vocês já viram, já me mandaram que não parou", relatou. "Estou tendo que ler esse tipo de coisa: ‘se pudesse, teria sido uma facada, não uma cadeirada’. Vou precisar fazer esse boletim de ocorrência por ameaça."

Apesar de o episódio ter impactado sua vida, a humorista afirma que seguirá com seu trabalho e em busca de uma sociedade mais segura: "Eu vou continuar fazendo o que eu acredito, vou continuar fazendo comédia". Em seguida, completou: "Não vou deixar ficar impune. Vou continuar lutando para que nenhuma mulher sofra nenhum tipo de agressão".

Confira o vídeo:

Relembre o caso

No início do mês de julho, o caso, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, ganhou repercussão. Arantes aparece em cima do palco do Floripa Comedy Club, em Santa Catarina, quando uma mulher arremessa a cadeira em sua direção.

A humorista defende-se com os braços, e pede para que chamem a polícia antes de seguir com o stand up.

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