JUSTIÇA Humorista da Praça é Nossa é condenado à prisão por abuso sexual contra a filha Informação, do Portal Léo Dias, cita também que a acusação partiu da mãe da menina

O humorista Cristiano Pereira, conhecido por interpretar o personagem Jorge da Borracharia no programa A Praça é Nossa, do SBT, foi condenado a 18 anos de prisão por abuso sexual contra a filha de 7 anos.



Cristiano foi condenado pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A informação foi dada pelo Portal Leo Dias.



Ainda segundo a publicação, Cristiano foi acusado pela mãe da menina.





A criança, fruto de um relacionamento do artista com uma amiga, não teria sido assumida pelo humorista, tampouco ele mantinha uma convivência com a filha.

