JUSTIÇA
Humorista da Praça é Nossa é condenado à prisão por abuso sexual contra a filha
Informação, do Portal Léo Dias, cita também que a acusação partiu da mãe da menina
O humorista Cristiano Pereira, conhecido por interpretar o personagem Jorge da Borracharia no programa A Praça é Nossa, do SBT, foi condenado a 18 anos de prisão por abuso sexual contra a filha de 7 anos.
Cristiano foi condenado pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A informação foi dada pelo Portal Leo Dias.
Ainda segundo a publicação, Cristiano foi acusado pela mãe da menina.
Leia também
• Giovanna Lancellotti revela bastidores da cena de abuso em ''Dona de Mim''
• Acusações de abuso sexual infantil contra pai de Elon Musk explicam afastamento, diz jornal
A criança, fruto de um relacionamento do artista com uma amiga, não teria sido assumida pelo humorista, tampouco ele mantinha uma convivência com a filha.