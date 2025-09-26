Sex, 26 de Setembro

JUSTIÇA

Humorista da Praça é Nossa é condenado à prisão por abuso sexual contra a filha

Informação, do Portal Léo Dias, cita também que a acusação partiu da mãe da menina

Cristiano Pereira, humoristaCristiano Pereira, humorista - Foto: Cris Pereira/Maiara Paganotto/Divulgação

O humorista Cristiano Pereira, conhecido por interpretar o personagem Jorge da Borracharia no programa A Praça é Nossa, do SBT, foi condenado a 18 anos de prisão por abuso sexual contra a filha de 7 anos.

Cristiano foi condenado pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A informação foi dada pelo Portal Leo Dias.

Ainda segundo a publicação, Cristiano foi acusado pela mãe da menina.

 

A criança, fruto de um relacionamento do artista com uma amiga, não teria sido assumida pelo humorista, tampouco ele mantinha uma convivência com a filha. 

 

 

