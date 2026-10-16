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saúde Humorista Diego Menasse está em estado grave e precisa de doação de sangue após cirurgia Artista foi levado à UTI após sofrer hemorragia e infecção hospitalar no pós-operatório; amigos organizam campanha para conseguir novos doadores em São Paulo

O humorista Diego Menasse está internado em estado grave em São Paulo e precisa de novas doações de sangue.

O artista foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar complicações no pós-operatório de uma cirurgia para retirada do excesso de pele, realizada depois de uma cirurgia bariátrica.

Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (16), ele já recebeu 15 bolsas de sangue, mas continua precisando de transfusões.

De acordo com informações divulgadas na coluna Fábia Oliveira, no Metrópoles, o quadro de saúde do humorista foi agravado por uma infecção hospitalar e uma hemorragia.

Durante a internação, Diego chegou a precisar de aparelhos para receber suporte. A família optou por não divulgar o nome do hospital onde ele está internado.

Amigos do artista mobilizam as redes sociais para conseguir voluntários. Uma das responsáveis pela campanha é Mel Risotino, conhecida como Comediante com Rodas, que explicou a necessidade de novas doações e a dificuldade de ajudar diretamente o amigo.

— Ele já usou 15 bolsas de sangue e precisa de mais. Estou tentando fazer de tudo para conseguir, mas, infelizmente, não posso doar por conta da minha deficiência. Por isso, estou fazendo essa campanha — afirmou Mel.

No Instagram, Mel ressaltou a amizade dos dois e relembrou que foi ajudada por Menasse no começo de sua carreira como comediante, que lhe abriu portas.

— Tô com você, Di! Você já me deu força tantas vezes, me ajudou a seguir em frente e acreditou em mim. Agora, meu amigo, é a nossa vez de mandar toda essa força pra você! Que Deus te proteja, te dê forças e te ajude a superar esse momento. Eu ainda quero te ver sorrindo, fazendo o que você ama e vivendo muitos momentos felizes! — escreveu a amiga.

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