Humorista Diego Menasse está em estado grave e precisa de doação de sangue após cirurgia
Artista foi levado à UTI após sofrer hemorragia e infecção hospitalar no pós-operatório; amigos organizam campanha para conseguir novos doadores em São Paulo
O humorista Diego Menasse está internado em estado grave em São Paulo e precisa de novas doações de sangue.
O artista foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar complicações no pós-operatório de uma cirurgia para retirada do excesso de pele, realizada depois de uma cirurgia bariátrica.
Leia também
• Starlight Concerts: música imersiva sob luz de velas movimenta Agreste e Sertão pernambucano
• Jude Law será técnico do Liverpool em série do criador de 'Adolescência'
• Natália Sarraff lança "Fases" com participação de sua mãe, a cantora Joelma, e de Raphaela Santos
Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (16), ele já recebeu 15 bolsas de sangue, mas continua precisando de transfusões.
De acordo com informações divulgadas na coluna Fábia Oliveira, no Metrópoles, o quadro de saúde do humorista foi agravado por uma infecção hospitalar e uma hemorragia.
Durante a internação, Diego chegou a precisar de aparelhos para receber suporte. A família optou por não divulgar o nome do hospital onde ele está internado.
Amigos do artista mobilizam as redes sociais para conseguir voluntários. Uma das responsáveis pela campanha é Mel Risotino, conhecida como Comediante com Rodas, que explicou a necessidade de novas doações e a dificuldade de ajudar diretamente o amigo.
— Ele já usou 15 bolsas de sangue e precisa de mais. Estou tentando fazer de tudo para conseguir, mas, infelizmente, não posso doar por conta da minha deficiência. Por isso, estou fazendo essa campanha — afirmou Mel.
No Instagram, Mel ressaltou a amizade dos dois e relembrou que foi ajudada por Menasse no começo de sua carreira como comediante, que lhe abriu portas.
— Tô com você, Di! Você já me deu força tantas vezes, me ajudou a seguir em frente e acreditou em mim. Agora, meu amigo, é a nossa vez de mandar toda essa força pra você! Que Deus te proteja, te dê forças e te ajude a superar esse momento. Eu ainda quero te ver sorrindo, fazendo o que você ama e vivendo muitos momentos felizes! — escreveu a amiga.