Saúde Humorista Marquito é transferido de hospital; quadro continua 'estável' O humorista, que estava internado no hospital Nipo-Brasileiro, agora está no Beneficência Portuguesa

Marquito, que sofreu um grave acidente de moto no último dia 25 de fevereiro, foi transferido de hospital, mas continua em estado "estável", informou o SBT neste sábado (7).

O humorista, que estava internado no hospital Nipo-Brasileiro, agora está no Beneficência Portuguesa. Segundo comunicado, ele vinha recebendo "atendimento dedicado e de alta qualidade de toda a equipe médica e assistencial", mas optou pela mudança para "ficar próximo do médico que acompanha sua família" na outra instituição.

O acidente de Marquito

Marquito sofreu um acidente de moto na Vila Gustavo, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, que resultou em ferimentos no rosto e uma fratura na costela.

Seu veículo atingiu uma moto. O outro motorista era um enfermeiro, que pôde prestar os primeiros socorros e manobras de reanimação no próprio local antes da chegada do resgate.

Marquito passou alguns dias sedado antes de fazer exames e uma cirurgia na coluna cervical que durou cerca de quatro horas. Ele foi submetido a ventilação mecânica, conseguindo respirar sem a ajuda de aparelhos posteriormente, mas ainda sob cuidados intensivos.

Boletim médico mais recente sobre saúde de Marquito

"O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 25/02/2026, apresenta quadro clínico estável e, a pedido da família, foi transferido nesta sexta-feira (6) para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde dará continuidade aos cuidados assistenciais.

A transferência foi planejada pela equipe médica e realizada seguindo todos os protocolos de segurança clínica.

A partir desta etapa, novas informações sobre o estado de saúde do paciente ficarão soba responsabilidade da instituição de destino."



