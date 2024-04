Humorista Murilo Couto deixa produção do ''The noite'', no SBT, e Danilo Gentilli brinca com ele

A- A+

O humorista Murilo Couto se despediu da equipe do talkshow ''The noite'', comandado pelo também comediante Danilo Gentili. Foram aproximadamente 13 anos de parceria dele com o apresentador da atração, somando o trabalho tanto na emissora de Silvio Santos quanto no programa Agora é Tarde, da Band. O último programa de Murilo foi ao ar na madrugada desta sexta-feira (26).

Em uma publicação no Instagram, Murilo agradeceu a equipe com quem trabalhou durante todos esses anos. “Hoje só quero dizer obrigado. Foram 10 anos de ‘The Noite’, no SBT, e mais três de ‘Agora é Tarde’ na Band. Ontem foi ao ar o último programa comigo oficialmente no elenco. Só de escrever já choro de novo”, escreveu sobre a atração, que exibiu uma homenagem a ele.

No texto, o humorista fez um agradecimento especial a Gentilli. “Tu é um amigo de verdade, gênio no trabalho e um parceiro inacreditável fora dele. Desde o primeiro teste pro agora é tarde até o último programa no The Noite. O que tu fez por mim não existe. Eu te amo, cara”, publicou.

Bem-humorado apesar da despedida, o apresentador comentou a publicação de forma direta: “Está demitido”, brincou. Gentilli ainda publicou uma foto dele com Murilo e o restante da equipe do programa. “Foi uma honra servir com você nesse fronte”, afirmou.

Nos comentários, fãs do programa lamentaram a saída de Murilo Couto. De acordo com o site Na Telinha, o humorista deve se dedicar a partir de agora à realização de shows próprios, além de começar a produzir mais para o canal do YouTube que, atualmente, conta com 2,32 milhões de seguidores.

O humorista se prepara agora para lançar uma tour internacional, com passagens por Portugal, Estados Unidos e Canadá, a partir do próximo mês. No Brasil, tem shows marcados em São Paulo, Pernambuco e Ceará, que ocorrerão entre junho e setembro.

