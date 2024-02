Humorista Pedro Manso revela "esquecimento sério" e avalia sofrer de demência

O humorista Pedro Manso, conhecido por imitar personalidades como Faustão e Silvio Santos, revelou sofrer com um "problema muito sério de esquecimento" e avaliou um possível diagnóstico de demência nesta segunda-feira, 26. Segundo Pedro, os sintomas tiveram início após um quadro de covid-19 e ele buscará uma avaliação médica.

"Não queria acreditar, mas, infelizmente, tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema", escreveu na legenda de um vídeo que gravou para o Instagram.

Ele relatou que tinha uma entrevista marcada, que acabou esquecendo, na segunda





Pedro contou que sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer, mas o humorista descartou a doença.

"A situação está se agravando muito rápido", relatou. Ele ainda comentou que tem esquecido de diversos compromissos importantes, como realizar ligações a amigos próximos e enviar vídeos que lhe são pedidos.