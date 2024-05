A- A+

Stand up Humorista pernambucano Flávio Andradde se apresenta em Pernambuco, neste sábado (18) Artista oriundo da periferia da capital pernambucana tem se destacado no humor nacional

Flávio Andradde, humorista pernambucano conhecido como “tabacudo”, apresenta no teatro Guararapes, em Olinda, neste sábado (18), a partir das 21h, o show que considera ser o maior da sua carreira solo até então, intitulado “Aproveite a festa”.

Em seu segundo show solo, o artista conduz o imaginário do público a passear junto com ele por diferentes festas, contando além de suas histórias pessoais, situações criativas usando a linguagem do stand-up comedy e sua experiência como ator.



Em 2007, também no Teatro Guararapes, Flávio conta que foi apresentado no camarim a um dos seus ídolos e referencia, o humorista Zé Lezin e recebeu palavras de incentivo do experiente humorista: "Flavio, acredite que um dia esse menino sonhador lotará esse teatro. Faça as pessoas quererem sair de casa pra lhe ver."

O espetáculo foi estruturado com uma pitada de música, ambientação de luz e histórias costuradas para que seus espectadores possam viajar na analogia de fazer da vida a sua própria festa.

"Estou muito nervoso mas ao mesmo tempo com todo pique, afinal, estarei em minha casa Pernambuco no maior show de minha vida até então. Mais de 2 mil lugares e no meu aniversário. Fazendo história juntos! Um menino que saiu da favela, da periferia, realizando um dos seus grandes sonhos", comemora Flávio.

Outros projetos

Além desse show, Flávio faz sua estreia em cinema com o filme "Partiu América", contracenando com Matheus e Ceará, em lançamento na Netflix.



Sobre o artista

Ator profissional e humorista com quase duas décadas de carreira. Brilhou por muitos anos na TV e em espetáculos de teatro na sua terra natal - passeando por vários gêneros: comédias, infantis e dramas. Se tornou um dos fenômenos de público, lotando grandes teatros em todo Brasil.

Foi fazendo shows improvisados, ainda adolescente, entre amigos e familiares, que Flávio descobriu sua verve e vocação na arte de fazer rir. Numa dessas performances, na faculdade, chamou atenção de sua colega de sala de aula - que coincidentemente era sobrinha de um produtor do SBT Recife - Gugga Macel - que pediu para filmar trechos daquele, até então, show de "brincadeira", com apenas 17 anos.



Essa foi a ponte para logo ser descoberto e despontar na TV atuando por anos com versáteis personagens e destacando o mais histriônico e carismático de todos, o Seu Botelho, um impagável cara de pau, falastrão - inspirado em algumas de suas boas referências na comédia.

Para os palcos do teatro e comerciais de grandes campanhas, foi um pulo. Em 2015 foi semifinalista do Prêmio Multishow de Humor. Flávio se tornou um dos maiores nomes do stand up comedy do país, alcançando uma legião de fãs em uma parceria com a BLA BLA produções - quando ele finalmente deixou a roupinha xadrez alvirubra, a gravata e a peruca de seu famoso personagem Botelho e passou a levar o riso de cara limpa .

Seu canal do YouTube traz vídeos semanais com milhares e milhares de visualizações - além de percorrer os palcos Brasil afora. Em 2019, entrou para o canal Comedy Club. Hoje viaja por todos os lugares seja solo

ou em dupla com nomes como Nil Agra, Ed Gama,Nil Kennedy chegam a fazer sessões extras em grandes teatros do pais.

"Sabe quem vai fazer lhe colocar no topo? Você! Quem vai te valorizar? Você! Então vai! Um dia a parada rola! Eu vim da favela! Vim da periferia! Já não tive dinheiro para quase nada e hoje posso ter um monte de coisa! Planta o bem, faz o bem, externa o bem, que a vida te entrega! Hoje vivo o que um dia foi um sonho!", descreve o humorista.

Serviço:

Flávio Andradde em “Aproveite a Festa”, comemorando o seu aniversário!

Dia : sábado 18 de maio de 2024

Hora : 21h

Últimos Ingressos:

Inteira R$ 100

Meia R$ 50

Social + 1 kg alimento

R$ 60

Site da TicketWork - Cecon Tickets

ou na bilheteria do Teatro Guararapes.

Informações:

(81) 40428400

Classificação : 12 anos

Instagram: @oflavioandradde



Veja também

Cultura Renee Zellweger filma "Bridget Jones 4" com crianças que vivem filhos da personagem