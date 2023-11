Humorista Thiago Ventura volta a trazer espetáculo stand-up ao Recife

A- A+

O comediante Thiago Ventura traz o seu espetáculo stand-up volta ao Teatro RioMar. Sua apresentação no Recife ocorre nesta sexta-feira (24), em duas sessões: às 19h e às 21h30.

Natural de Taboão da Serra, São Paulo, Thiago ganhou destaque no cenário da comédia com o seu estilo "de quebrada", fazendo piada com assuntos do cotidiano das periferias. Isso o levou a se apresentar em países como Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Holanda e França.

O humorista integra o elenco dos grupos 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral. Ele possui mais de 6 milhões de inscritos em seu canal de Youtube, além de 8 milhões de seguidores no Instagram.



Thiago participou, em 2019, de “Comediantes do Mundo”, um projeto de comédia internacional da Netflix. No ano seguinte, estreou “Pokas”, seu próprio especial de comédia na plataforma de streaming.

