Humorista Tom Cavalcante volta ao Recife em maio para apresentação única; saiba mais

A- A+

O humorista Tom Cavalcante retorna ao Recife no próximo domingo (7) para apresentação única de seu show "O Tom Tá On", parte de tour pelas capitais e principais cidades brasileiras. O espetáculo acontece no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, às 19h.

A classificação indicativa do show é para maiores de 12 anos, e menores entram apenas acompanhados dos responsáveis. Os ingressos já estão a venda através da plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 50 reais (inteira) e R$ 25 (meia).

No palco, Tom Cavalcante traz suas clássicas imitações de personalidades famosas, incluindo grandes nomes da música, que terão seus sucessos interpretados pelo humorista, além de seus personagens antigos, como o contador de causos João Canabrava. Como suas crônicas e piadas se baseiam em atualidades do Brasil e do mundo, cada cidade recebe uma apresentação com características distintas.

SERVIÇO

"O Tom Tá On", show de Tom Cavalcante

Quando: Domingo (7), às 19h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: A partir de R$ 50 reais (inteira) e R$ 25 (meia) na plataforma Sympla.

Veja também

Oficina Fotografia Bordada tem segunda edição de oficina em maio no Recife; saiba mais