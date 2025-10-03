A- A+

metanol Hungria se recupera após internação e alerta sobre consumo de álcool; exames descartam metanol Rapper ficou na UTI por suspeita de intoxicação por bebidas consumidas em Brasília

Nesta sexta-feira (3), o rapper Hungria publicou nas redes sociais uma mensagem de gratidão aos fãs, afirmando que em breve estará “de volta em casa”.

Ele foi internado na quinta-feira (2) no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas compatíveis à intoxicação por metanol, incluindo dor de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica.

Na publicação, Hungria agradece a Deus, à família, amigos e fãs, e faz um alerta bem-humorado sobre o consumo de álcool: “Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro pra tomar uma”.

A equipe médica informou que o artista apresentou evolução positiva e permanece internado na UTI. A previsão é que continue no hospital até o início da próxima semana, com shows cancelados e a agenda sendo reagendada.

O cantor havia consumido vodca horas antes da internação na casa de um amigo em Vicente Pires (DF).

As bebidas foram adquiridas em uma distribuidora local, que foi fechada pela Polícia Civil, que ainda analisa outras amostras e os lotes consumidos pelo rapper em São Paulo.

Leia a íntegra da postagem:

"Hoje meu coração é só gratidão! Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato à minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho. Estou me recuperando da melhor maneira possível e logo, logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada. Obrigado por fazerem parte dessa caminhada comigo, cada gesto de vocês tem feito toda a diferença. Deus abençoe todos vocês! Obs: a sexta feira tem uma energia diferente, caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro pra tomar uma."

Exames deram negativo para metanol

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil do DF descartou a presença de metanol nas garrafas adquiridas pelo artista.

Outros exames periciais continuam, incluindo análise de rótulos, lacres e do próprio líquido, além de exames de sangue de Hungria, cujo resultado sai na próxima semana.

A investigação é conduzida pela Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial da Polícia Civil.

O caso de Hungria é o primeiro suspeito de intoxicação por metanol registrado no DF, e um segundo caso está sendo avaliado pelo governo local.

Em Pernambuco, são oito casos suspeitos, sete divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/PE) e um pelo Polícia Civil, todos ainda em investigação.

No Brasil já são 113 notificações, segundo balanço do Ministério da Saúde divulgado na tarde desta sexta-feira (3).

O que é metanol?

Substância tóxica e altamente inflamável, pode causar náusea, tontura, convulsões, cegueira e até morte. A ingestão exige tratamento imediato.

