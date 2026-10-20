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FAMOSOS Hunter Schafer, de "Euphoria", detalha cirurgia de redesignação sexual e comemora: "Foi incrível" Atriz conta que precisou limitar os movimentos a apenas 150 passos diários durante a recuperação e reflete sobre sua identidade de gênero

Conhecida por interpretar Jules na série " Euphoria" (2019-2026), da HBO, a atriz americana Hunter Schafer, de 27 anos, revelou que passou por uma cirurgia de redesignação genital em dezembro do ano passado. Em entrevista à edição americana da revista "Elle", publicada na última segunda-feira (19), a artista falou sobre a experiência e o processo de recuperação do procedimento de afirmação de gênero, que classificou como uma experiência transformadora. "Foi incrível, e eu amo demais", declarou.

Hunter, que é uma mulher trans, explicou que levou algum tempo até decidir pela intervenção cirúrgica. Segundo ela, durante anos, tentou conciliar a própria identidade de gênero com o corpo que tinha antes do procedimento. "Durante muito tempo, abracei essa dimensão mais expansiva da minha identidade de gênero e realmente quis tentar fazer com que meu corpo anterior funcionasse para mim, porque achava que havia algo muito interessante e poderoso nisso", afirmou.

A atriz contou que sua compreensão sobre a própria identidade mudou ao longo dos anos. Antes, enxergava o gênero de maneira mais fluida. Hoje, diz ter chegado a uma definição mais clara sobre como se identifica. "Sou uma mulher. Sou uma garota. Acho que essa é a coisa mágica de ser queer. Em termos ideológicos, trata-se de possibilidades, expansão e crescimento, de percorrer essa jornada e descobrir quem você é", refletiu.

Hunter também compartilhou detalhes da recuperação, no início deste ano. De acordo com a "Variety", a atriz alugou um apartamento espaçoso para passar o período pós-operatório, durante o qual recebeu visitas de amigos e familiares. Por recomendação médica, precisava permanecer deitada durante boa parte do tempo e tinha grandes restrições de movimento.

"Acho que meu limite era de 150 passos por dia, o que não é nada", recordou.

A revelação acontece depois de Hunter se manifestar publicamente sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas trans nos Estados Unidos. Em 2025, a atriz denunciou que seu novo passaporte americano havia sido emitido com a indicação de sexo masculino, embora tivesse solicitado o documento com o registro feminino. A mudança ocorreu após medidas adotadas pelo governo de Donald Trump em relação ao reconhecimento de gênero nos documentos oficiais.

"Estou pouco me fodendo para o fato de terem colocado um M (de masculino) no meu passaporte. Isso não muda absolutamente nada em mim ou no fato de eu ser trans. Mas torna a vida um pouco mais difícil. Nunca vou deixar de ser trans. Uma letra num passaporte não pode mudar isso", afirmou na ocasião, segundo a edição americana da "Rolling Stone".

Apesar de abordar publicamente questões relacionadas à identidade de gênero, Hunter já declarou que prefere não ser reconhecida exclusivamente por sua condição de mulher trans. Em entrevista à edição americana da revista "GQ", em 2024, contou que chegou a evitar o assunto em conversas com jornalistas para impedir que ele se sobrepusesse à carreira artística.

"Trabalhei muito para chegar onde cheguei, superando momentos realmente difíceis da minha transição, e agora só quero ser uma garota e finalmente seguir em frente", disse, na ocasião.

Revelada como atriz em "Euphoria", Hunter também integrou o elenco de " Jogos vorazes: a cantiga dos pássaros e das serpentes" (2023) e protagonizou o terror "Cuckoo: o medo chama" (2024). Mais recentemente, participou do filme "Mother Mary" (2026) e retomou o papel de Jules na terceira temporada da produção da HBO. Em novembro, estará na série de ficção científica "Blade runner 2099", ao lado de Michelle Yeoh.

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