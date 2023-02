HYBE conclui aquisição e torna-se a maior acionista da SM Entertainment

A- A+

O CEO da HYBE, Park Ji-won, anunciou nesta quarta-feira ter concluído a aquisição de 14,8% das ações que eram do fundador e ex-produtor geral da SM Entertainment, Lee Soo-man. Com isso, esse conglomerado sul-coreano, que detém a Big Hit Music, agência responsável pelo BTS, tornou-se o maior acionista da rival.

Por meio de um documento regulatório, a HYBE afirmou que efetuou a transação antes do previsto. De acordo com a agência de notícias Yonhap News, a compra custou 422,8 bilhões de wones. Anteriormente, Lee tinha uma participação de 18,46% das ações da SM.

Segundo Park, a HYBE "resolveu os problemas de governança da SM e do fundador Lee".

"A SM Entertainment seguirá em frente como uma empresa com uma estrutura de governança exemplar e uma empresa que prioriza os direitos e interesses de acionistas", acrescentou, segundo o portal The Korea Daily.

A participação remanescente de Lee na SM também irá para a Hybe neste ano, já que o acordo inclui uma opção de venda que dá a Lee o direito de vender as ações remanescentes a um preço específico dentro de um mês a partir da data em que a combinação de negócios for aprovada ou no dia quando o negócio for selado.

Park destacou que percebe semelhanças entre a filosofia corporativa da HYBE com a da SM.

"A visão da HYBE de se tornar a melhor empresa de plataforma de estilo de vida de entretenimento do mundo com base na música e a direção da SM 3.0, que afirma se tornar uma 'empresa de entretenimento global centrada em fãs e acionistas', estão alinhadas", afirmou.

De acordo com o CEO da HYBE, a empresa pretende respeitar o legado que a SM construiu, assim como em termos de criatividade.

"Apoiamos ativamente o conteúdo exclusivo da SM Entertainment para que ela possa liderar as tendências globais usando o modelo de negócios e as capacidades de rede da HYBE como um trampolim", completou.

O conglomerado de entretenimento se comprometeu ainda a apoiar a expansão internacional dos artistas da SM.

"Juntos, podemos nos tornar a mudança de jogo mais inovadora no mercado global de música", disse, citando a expansão das plataformas Weverse, da HYBE, e Bubble, da SM.

Park reconheceu que artistas, funcionários, acionistas e fãs possam estar preocupados com o futuro da SM, mas reforçou que a HYBE "respeita e cuida" de seus integrantes, garantindo que fará o mesmo para os artistas da outra empresa.

