INTERNACIONAL I Wanna Be Tour: turnê traz Simple Plan e outras bandas a cinco cidades do Brasil, incluindo Recife Festival aporta no Centro de Convenções de Pernambuco no dia 6 de março de 2024

O Recife é uma das cidades na rota da I Wanna Be Tour, turnê que levará a banda canadense Simple Plan e nomes do pop punk dos anos 2000 a cinco capitais brasileiras em 2024. Realizado pela 30e, o festival itinerante teve o seu line-up divulgado nesta segunda-feira (2).

Além do Simple Plan, a evento traz NX Zero, Pitty, Fresno, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, Boys Like Girls, Mayday Parade e Plain White T’s. A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (4), a partir das 12h, no site Eventim.

A turnê será realizada no mês de março, começando por São Paulo, que recebe as apresentações no dia 2, no Allianz Parque. No Recife, o evento ocorre no dia 6, na área externa do Centro de Convenções. A programação inclui ainda Curitiba (3 de março, no Estádio do Couto Pereira), Rio de Janeiro (9 de março, no Engenhão - Estádio Nilton Santos) e Belo Horizonte (10 de março, na Arena da Independência).



O Simple Plan surgiu em Montreal, em 1999. Desde a sua formação, o grupo vendeu mais de 10 milhões de discos em todo o mundo. Em comunicado, a banda falou oficialmente sobre a turnê e a experiência de tocar no Brasil. “Foi onde tivemos alguns dos nossos shows mais incríveis de todos os tempos e temos uma sensação louca de que esta turnê pode superar todos eles”, diz a nota.



