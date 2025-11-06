Qui, 06 de Novembro

ARTES VISUAIS

Instituto de Arte Contemporânea (IAC) da UFPE inaugura a exposição "Religare"

Com obras de artistas de diferentes gerações, a mostra abre ao público nesta quinta-feira (6)

IAC fica localizado no Centro Cultural BenficaIAC fica localizado no Centro Cultural Benfica - Foto: UFPE/Divulgação

A exposição “Religare” abre ao público nesta quinta-feira (6), às 18h, no Instituto de Arte Contemporânea (IAC). Localizado no Centro Cultural Benfica, no bairro da Madalena, o espaço é ligado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Reunindo obras de artistas de diferentes idades e trajetórias, a mostra propõe uma reflexão sobre as conexões entre arte, tecnologia e espiritualidade. Com a entrada gratuita, as visitas podem ser feitas até o dia 21 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A exposição ocupa três áreas do IAC. Na Galeria Pequenos Formatos, estão expostas mais de 20 xilogravuras em papel japonês, explorando as potencialidades expressivas do suporte.
 

Vídeos, objetos, fotografias e gravuras que incorporam elementos interativos e tecnológicos compõem o material presente na Galeria Baltazar da Câmara. O público vai encontrar ainda, na área externa do instituto, lambes com fragmentos das imagens expostas, expandindo as obras para o ambiente urbano.

Serviço:
Exposição “Religare”
Quando: abertura nesta quinta-feira (6), às 18h
Visitação: até 21 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Onde: IAC - Rua Benfica, 157, Madalena
Entrada gratuita

*Com informações da assessoria de imprensa

