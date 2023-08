A- A+

naufrágio Iate usado pela Princesa Diana em último verão com Dodi afunda após batida no Mediterrâneo Embarcação teria atingido objeto não identificado antes de naufragar na Riviera Francesa

O iate usado pela princesa Diana para curtir seu último verão afundou no Mar Mediterrâneo após uma batida. A embarcação Cujo, que já pertenceu a Dodi Al-Fayed, namorado da mãe dos príncipes William e Harry, teria atingido um objeto não identificado em Beaulieu-sur-Mer, na Riviera Francesa, antes de naufragar, de acordo com o jornal "The Sun".

Sete pessoas estavam no iate no momento do acidente. De acordo com o tabloide britânico, todas foram retiradas ilesas da embarcação num bote salva-vidas. Apesar das tentativas de manter o iate na superfície, ele afundou a uma distância de 2.430 metros. O acidente ocorreu em 29 de julho.

A mídia local afirmou que o atual proprietário estava no comando do iate na ocasião. Ele tentou bombear a água para fora do navio, sem sucesso. Um rebocador também tentou auxiliar a tripulação, mas não conseguiu evitar o naufrágio.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, a proa do iate já estavam parcialmente submersa, com algumas cabines já inundadas.

O superiate ficou conhecido a partir de 1997, quando a Princesa Diana foi fotografada a bordo com Dodi Al-Fayed. As imagens estamparam jornais do mundo todo. Semanas depois, em 31 de agosto, os dois morreram num acidente de carro durante uma perseguição de paparazzi em Paris.

Segundo o "The Sun", após a morte de Dodi, o Cujo caiu em desuso. Anos depois, foi restaurado por um parente do antigo proprietário ao custo de 800 mil euros (R$ 4,2 milhões). Em 2020, o superiate foi leiloado e comprado por uma família italiana por 171 mil libras esterlinas (pouco mais de R$ 1 milhão), ainda de acordo com o tabloide britânico.

O Cujo foi construído na Itália, em 1972. O empresário John von Neumann, que fez fortuna com a venda de carros de luxo nos Estados Unidos, pediu ao estaleiro Von Neumann que fizesse o iate mais rápido do mundo. Anos depois, ele o vendeu para o filho de Adnan Khashoggi, um traficante de armas que estava entre os homens mais ricos do mundo em 1980, segundo o "The Sun". Khashoggi, então, negociou a embarcação para seu primo Dodi Al-Fayed.

Nos anos 1990, estrelas como Brooke Shields, Clint Eastwood, Tony Curtis e Bruce Willis estiveram a bordo do Cujo, além da Princesa Diana.

Veja também

MÚSICA Seu Jorge e Daniel Jobim celebram Tom e a bosa nova em Olinda