A- A+

LUTO "Ícone da comédia": ator de 'The Office' morre aos 50 anos Ewen MacIntosh fez o papel de Keith Bishop na versão britânica do seriado

O ator Ewen MacIntosh, mais conhecido por interpretar Keith Bishop no seriado The Office, morreu aos 50 anos. A informação foi confirmada por diversos veículos da imprensa britânica, nesta quarta-feira. Descrito como "ícone da comédia" pela mídia do Reino Unido, o ator deu vida ao personagem excêntrico na versão britânica do clássico sitcom cômico estrelado por Ricky Gervais.

Em The Office, Ewen MacIntosh interpretou um contador inexpressivo. Entre suas cenas mais icônicas, estão o momento em que ele descreveu como "eczema" sua maior fraqueza, durante uma avaliação da equipe, e o episódio em que come um ovo escocês.

"Notícias extremamente tristes. O muito engraçado e adorável Ewen Macintosh, conhecido por muitos como 'Big Keith' do The Office, faleceu. Um [ator] original absoluto. RIP (Descanse em paz)", escreveu Ricky Gervais.

De acordo com o The Sun, já longe da sitcom, MacIntosh faliu, em 2016, depois de anos de dificuldades para encontrar novos trabalhos. Ele passou a enfrentar problemas de saúde e chegou a ser internado em 2022.

"Tempos ruins para mim. Tenho medo, amigos. Fiquem fortes aí", escreveu ele, na ocasião, sem detalhar o quadro de saúde.

A causa da morte não foi detalhada, até o momento.

Veja também

FAMOSOS "Propósitos espirituais": rapper Machine Gun Kelly tatua corpo de preto e choca fãs