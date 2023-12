A- A+

banda Ícone de uma geração, Forfun faz suspense e fãs enxergam retorno da banda Espectativa acontece em meio a retorno de bandas consagradas dos anos 2010, como Scracho e NX Zero

Oito anos após o último show, movimentos nas redes sociais de Danilo Cutrim, Nicolas Fassano, Vitor Isensee e Rodrigo Costa nessa segunda-feira (4) resgataram a esperança de fãs que ansiavam pelo retorno da banda ForFun. Parado desde 2015, a última “novidade” do grupo havia sido em outubro do último ano, quando a gravação do último show foi lançada nas plataformas de streaming.

Os integrantes publicaram a mesma imagem em seus respectivos perfis pessoais. Na publicação, aparece a palavra “Nós”. No perfil da banda, a hashtag “#Forfun22anos” também foi adicionada — a banda foi formada em 2001, e pelas contas, completa 22 anos neste ano.

Entre os fãs, a possibilidade de uma retomada do grupo provocou alvoroço. O nome da banda atingiu o topo dos trending topics do X (antigo Twitter) e ainda figura entre os assuntos mais comentados da rede. "Se isso for um sonho, por favor não me acorde! Eu tô tremendo!", escreveu um usuário. Uma pessoa ainda analisou:

"A volta do Forfun para uma turnê em 2024 é o suprassumo do resgate da memória afetiva de quem busca se conectar com uma fase que não volta mais. Essas voltas de turnês são incríveis por isso. E que seja um momento de reunir amigos e viver novamente momentos já vívidos!".

Junto com outros nomes como Scracho, Darvin e Dibob, o ForFun marcou a adolescência de muitas pessoas. Após o fim da formação, três dos quatro integrantes formaram uma nova banda chamada “Braza” — o baixista Rodrigo Costa ficou de fora. Fãs apontam divergências políticas para o afastamento, já que Rodrigo era próximo da família Bolsonaro e chegou a apontar um “viés de esquerda” na banda.

