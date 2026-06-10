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Crimes Ícone do pop francês Patrick Bruel é acusado de estupro e agressão sexual Bruel, cuja imagem estampou capas de jornais e revistas nos anos 1990, foi detido na segunda-feira em Paris para prestar depoimento

O ícone do pop francês Patrick Bruel foi indiciado nesta quarta-feira (10) por estupro e agressão sexual, depois que quase duas dezenas de mulheres o denunciaram, algumas com acusações que remontam à década de 1990.

O cantor de 67 anos, há décadas um dos artistas mais conhecidos da França, com milhões de discos vendidos e dezenas de participações no cinema, nega todas as acusações.

Trata-se da mais recente celebridade francesa sob investigação da Justiça na esteira do movimento #MeToo, depois que, no ano passado, a lenda do cinema francês Gérard Depardieu foi condenada a 18 meses de prisão com pena suspensa por agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem.

Bruel, cuja imagem estampou capas de jornais e revistas nos anos 1990, foi detido na segunda-feira em Paris para prestar depoimento.

Um juiz do subúrbio parisiense de Nanterre informou que o artista foi formalmente indiciado por estupro, tentativa de estupro, agressão sexual e assédio sexual.

Anteriormente, a Promotoria de Nanterre havia informado que as acusações se referiam a nove vítimas e a incidentes ocorridos entre 2010 e 2019.

A promotoria acrescentou que as denúncias de outras 13 pessoas, que o acusam de estupro, tentativa de estupro, agressão sexual e assédio sexual entre 1992 e 2008, foram incorporadas ao processo encaminhado aos juízes de instrução, embora, "nesta fase, pareçam estar prescritas".

Bruel foi libertado sob controle judicial, informou sua advogada, Fanny Colin, depois que o juiz rejeitou o pedido da promotoria para colocá-lo em prisão preventiva.

"Primeira vitória judicial"

O artista proclamou sua inocência no mês passado.

"Nunca forcei uma mulher", assegurou em uma publicação no Instagram.

Na ocasião, acrescentou que cancelaria todos os seus shows até setembro.

Seus advogados afirmaram na segunda-feira, em comunicado, que ele responderia a todas as perguntas e "apresentaria todos os elementos necessários para demonstrar sua inocência".

Entre as acusadoras está Daniela Elstner, atual diretora da Unifrance, entidade responsável por promover o cinema francês no exterior.

Em março, ela apresentou uma denúncia formal por tentativa de estupro durante um festival de cinema no México, quando era estagiária da Unifrance aos 26 anos, em 1997.

"É uma verdadeira primeira vitória judicial para as vítimas", declarou sua advogada, Jade Dousselin, à AFP, após a promotoria solicitar o indiciamento.

Diversas novas acusações contra a estrela vieram a público desde segunda-feira.

A advogada Myriam Guedj-Benayoun declarou na terça-feira que uma nova denúncia será apresentada em breve contra o cantor por uma suposta tentativa de estupro de uma jovem de 19 anos em sua residência, em 2000.

Ela representa duas mulheres que acusam Bruel de violência sexual em Bruxelas, em 2010, e na região francesa de Vaucluse, em 2015.

Outra advogada, Corinne Herrmann, afirmou que duas mulheres apresentaram denúncias por estupro contra Bruel em 27 de maio e 3 de junho.

O veículo de jornalismo investigativo Mediapart informou que se trata de uma ex-rainha da beleza, que acusa Bruel de tê-la estuprado em 2008, e de uma fisioterapeuta que sustenta ter sido vítima de estupro em 2000.

Embora tenha iniciado sua carreira no cinema, Bruel, nascido na Argélia em 1959, alcançou a fama como cantor em 1984 e, desde então, gravou cerca de uma dezena de álbuns de estúdio.

O artista, um dos rostos mais conhecidos da música francesa, casou-se aos 45 anos com a escritora Amanda Sthers, mas a união terminou três anos e dois filhos depois.

Bruel, dono de um sorriso carismático, às vezes explora sua imagem de sedutor, inclusive nos estúdios de televisão.

"Sou fácil de seduzir, não sou fácil de manter", disse em uma entrevista.

Além de sua carreira musical e cinematográfica, o artista é um experiente jogador de pôquer e conquistou um título mundial da modalidade em 1998.

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