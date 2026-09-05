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ATOR

Ícone do terror, Bruce Campbell revela ter mais cinco anos de vida após diagnóstico de câncer

Ator ficou conhecido por participação em filmes da franquia 'Uma noite alucinante'

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O ator Bruce Campbell recebeu dos médicos uma estimativa de cinco anos de vidaO ator Bruce Campbell recebeu dos médicos uma estimativa de cinco anos de vida - Foto: Joe Peacock/Wikimedia Commons/Reprodução

Ícone do cinema de terror por sua participação na trilogia "Uma noite alucinante", o ator Bruce Campbell revelou que recebeu dos médicos uma estimativa de cinco anos de vida.

Em março, Campbell já havia revelado um diagnosticado de câncer sem cura, mas tratável. Agora, em entrevista ao podcast "Adam Carolla Show", ele atualizou seu quadro de saúde.

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"Decidi especificamente conviver com isso, não morrer por causa disso. Você pode se perder num buraco sem fundo", declarou o ator de 68 anos.

O astro não revelou o tipo de câncer, mas definiu o impacto no corpo como um "jogo de bater na toupeira".

Bruce Campbell foi revelado no clássico do terror "Uma noite alucinante" (Evil dead), que acabou se tornando uma franquia. O longa também lançou a carreira de Sam Raimi, que viria dirigir os primeiros três filmes do "Homem-Aranha", nos quais Campbell faz uma ponta.

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