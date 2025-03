A- A+

Celebridades Icônica mansão do clã Kardashian é colocada à venda por R$ 77 milhões Propriedade fica no exclusivo bairro de Hidden Hills, em Los Angeles, e apareceu em centenas de episódios do reality da família

Uma parte da História da televisão foi legada ao mercado imobiliário: Kris Jenner, mãe e matriarca do clã Kardashian, está vendendo a antiga casa da família.

Os espectadores que acompanharam a vida de Kim, Kylie, Kendall, Kourtney e Khloe (e às vezes Rob) reconhecerão instantaneamente seu icônico saguão com seu piso xadrez preto e branco; o quintal que sediava suas extravagantes festas de Natal; e a mesa da cozinha onde tantas saladas foram consumidas durante mais de uma década de episódios de Keeping Up with the Kardashians.

A casa de seis dormitórios e outros banheiros, que tem 817 metros quadrados e está localizada em mais de 4.000 m² de terra no bairro exclusivo de Hidden Hills em Los Angeles, está à venda por US$ 13,5 milhões (o equivalente a R$ 77,8 milhões, na cotação atual).

"Compartilhei muitas memórias inesquecíveis nesta casa incrível com minha família e estou animada para vê-la começar um novo capítulo com seus próximos proprietários", disse Kris Jenner ao The New York Times em um comunicado.

Kris comprou a casa em 2010 com Caitlyn Jenner, uma personalidade da mídia e atleta olímpica aposentada com quem, na época, era casada.

O casal precisava de espaço: eram quatro filhos adultos de relacionamentos anteriores, além das filhas que tiveram juntos, Kylie e Kendall, adolescentes que ainda moravam com os pais.

Keeping Up with the Kardashians, que inicialmente focava no drama cotidiano das irmãs Khloe, Kim e Kourtney, entrou no ar desde 2007.

Foi um sucesso instantâneo, com os espectadores sintonizando para assistir às brigas familiares.

À medida que mais espectadores aderiam ao programa, as Kardashians construíram um império empresarial, e sua comitiva teve que corresponder ao seu novo status de magnatas da mídia e superestrelas.

A nova casa, que tinha o dobro da metragem quadrada da casa onde a família morava nas primeiras temporadas do programa, estava pronta para ser filmada.

No entanto, Tomer Fridman, um veterano corretor imobiliário da família que está representando Jenner na venda, estima que milhões foram gastos em ajustes de design personalizado e reformas.

Fridman é corretor da Christie’s International Real Estate Southern California.

As equipes de filmagem capturaram os Kardashian-Jenners enquanto eles acrescentavam mais de uma dúzia de netos à família, passando por casamentos, divórcios e mudanças de vida.

Kris e Caitlyn se separaram em 2013, anos antes de a atleta fazer a transição de gênero.

"Esta casa era parte integrante do show, mas não é apenas uma casa que estava na TV. É uma casa onde uma família viveu sua vida, com momentos bons e ruins, filhos crescendo e todo tipo de evolução" disse o corretor.

Assim como as Kardashians, a casa passou por uma série de benfeitorias: além do grande hall de entrada, com tetos altos e uma escada imperial de ferro preto, a cozinha monocromática é equipada com um fogão francês e uma despensa com detalhes como uma máquina de frozen yogurt.

Os fãs do programa reconhecerão as geladeiras com portas de vidro que exibem o conteúdo cuidadosamente organizado em seu interior.

Cada um dos seis quartos, incluindo o quarto das adolescentes, onde Kendall e Kylie costumavam fazer o dever de casa depois da escola, tem um banheiro privativo.

Os quartos também contam com armários personalizados, incluindo o espaço que Kris Jenner criou exclusivamente para abrigar sua coleção de bolsas Hermés Birkin.

Todas as lareiras da casa vieram da Exquisite Surfaces, uma empresa de luxo de Los Angeles que restaura peças centenárias de pedra, azulejos e argila esculpidas à mão da Europa.

Na área externa, ao lado da piscina e da fogueira, há um espaço para refeições ao ar livre, onde plantas cuidadosamente cuidadas proporcionam privacidade e sombra.

Os Jenners finalizaram o divórcio em 2015 e, no mesmo ano, ela transferiu a casa para um fundo familiar. Vários dos filhos deles já moraram lá, incluindo Rob, que postou muitas fotos dele e de sua filha Dream, de 8 anos, na propriedade ao longo dos anos.

Mas atualmente ninguém mora na propriedade, e Kris Jenner, que com seus filhos é dona de um extenso portfólio imobiliário, disse que era hora de seguir em frente.

Por um preço adicional de cerca de US$ 400 mil, a casa pode ser comprada mobiliada, mas os compradores não devem esperar para ter acesso à cadeira favorita da matriarca.

Antes de colocar a casa no mercado, Kris Jenner contratou o famoso designer Ryan Saghian para lhe dar a tarefa de "reimaginar uma das casas mais reconhecidas da cultura pop", disse Saghian em uma mensagem de texto.

Quase todos os móveis foram substituídos por peças da atacadista de luxo europeu Eichholtz. A mansão ganhou também novas obras de arte personalizadas e vários lustres personalizados.

