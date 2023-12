A- A+

famosos Idade de Marlon Wayans, astro de 'As branquelas' na Farofa da Gkay, surpreende web Ator americano foi flagrado aos beijos com a ex-BBB Gabi Martins em evento organizado pela humorista e influenciadora digital brasileira

Ninguém acredita. Marlon Wayans, o astro americano conhecido pelos filmes "As branquelas" (2004) e "Todo mundo em pânico" (2000), é um dos convidados mais velhos na Farofa da Gkay, evento organizado pela influenciadora digital que reúne celebridades da internet num resort em Fortaleza (CE) até a próxima quarta-feira (6). O ator — que foi flagrado, na última segunda-feira (4), aos beijos com a ex-BBB Gabi Martins, de 26 anos — tem 51 anos.

Parte dos internautas se surpreendeu com a idade do artista. "Cinquentão! Nem parece", comentou um usuário do Twitter. "Acabei de ver que a Gabi Martins pegou o Marlon Wayans na Farofa da Gkay e tô passada que ele está com 51 anos. Genética perfeita", escreveu outra pessoa, por meio do microblog.

Solteiro no Brasil

Amigas, amigas.... É assim, com a pronúncia de um estrangeiro arranhando a língua portuguesa, que Marlon Wayans se refere ao próprio status de relacionamento. Solteiro, o ator americano costuma afirmar que não está comprometido com ninguém, mas que tem muitas "amigas", inclusive no Brasil.

Na noite da última segunda-feira (4), o astro americano foi fotografado trocando carícias com a ex-BBB Gabi Martins na pista de dança montada na área externa do hotel onde acontece a Farofa da Gkay. Antes, Marlon estava em São Paulo, como um dos convidados do evento CCXP 2023, sobre cultura pop.

A relação de Marlon com o Brasil — onde o filme "As branquelas" arrebanha especial popularidade — é antiga. Há cerca de sete anos, ele mantém o hábito de vir ao país regularmente. Já curtiu o carnaval no Rio de Janeiro, participou de uma festa na casa de Anitta (a quem chama de "amiga"), visitou a casa do youtuber e humorista Whindersson Nunes...

"Este é meu segundo lar", contou o ator, numa entrevista concedida em 2019, ressaltando que pretende comprar, em breve, uma casa no país. "Basicamente sou um brasileiro. Gosto muito daqui. Se eu tivesse uma outra cidadania, seria daqui. Eu amo as pessoas daqui", acrescentou ele.

