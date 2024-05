''Idêntico ao pai'': filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger se forma em artes e faz 25 anos; conheça

A- A+

Os últimos dias foram muito especiais para Lucas Jagger, o filho da modelo Luciana Gimenez, de 54 anos, com o astro do rock, Mick Jagger, de 80. A mãe dele diz até que este é o período em que o garoto entrou ''oficialmente'' na fase adulta: ele acabou de completar 25 anos e se formou em artes literárias pela Universidade de Nova York, tudo na última semana.

Ao comemorar o aniversário do filho, que aconteceu no sábado (18), Luciana chegou até comentar um pequeno detalhe sobre a vida de Lucas, uma transformação vista nele recentemente:

— Lucas é aquela pessoa que nunca soltou um palavrão. Nunca, nunca ouvi ele falando um palavrão que fosse. Mas agora virou essa boca suja — disse ela, em tom de brincadeira.

Nos comentários da publicação, Lucas até fez uma brincadeira: “Boca sujaaaaa”, escreveu. No vídeo compartilhado no Instagram, a também apresentadora da RedeTV! contou ainda várias histórias com o filho, emocionada. Lembrou, por exemplo, que fazia fileiras com os carrinhos do filho para que ele soubesse que a modelo passara pelo quarto — isso porque Luciana trabalhava muito e não tinha tanto tempo com o pequeno, disse ela.

Nos comentários de várias publicações, Lucas é comparado ao pai, vocalista da icônica banda Rolling Stones. “Idêntico ao pai. Está um homem lindo”, disse uma internauta. Outra ainda apontou que o garoto tem alguns traços da mãe: “Como é parecido com o Mick e tem algo da Luciana também”.

E, ao que parece, Lucas gosta dessas comparações com o pai roqueiro. Em um vídeo publicado ainda em 2019, ele mostrou alguns passos enquanto vestia uma jaqueta brilhosa, com cores em azul e verde.

Com a formação em artes literárias, curso que estudou nos Estados Unidos, Lucas passou “oficialmente” a ser adulto, segundo Luciana. “É oficialmente o início de uma vida adulta. Uma vida que desejo que seja maravilhosa! Saiba que eu estarei sempre aqui do seu lado para tudo que precisar”, escreveu ela ao celebrar a graduação do filho, em uma publicação no Instagram. “Sempre soube que você iria em frente, mesmo diante dos seus próprios desafios. Você não desistiu nunca”, disse.

