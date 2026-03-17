A- A+

Famosos Identidade de Banksy teria sido ''revelada'' pela quarta vez; confira Grafiteiro que se mantém há décadas em anonimato, já mobilizou pesquisas de cientistas e investigações jornalísticas

A identidade de Banksy pode ter sido revelada (mais uma vez) nesta semana. De acordo com o jornal britânico "Daily mail", o nome do artista urbano - famoso pelos grafites mundo afora, e que sempre se manteve no anonimato - foi recentemente citado por meio de uma ação judicial contra a empresa Pest Control, criada por ele.

Nos documentos do processo, Robin Gunningham, homem de 53 anos, natural de Bristol, na Inglaterra, consta como o artista responsável pela empresa. O fato, porém, não traz grandes novidades.

Há 15 anos, uma reportagem publicada pelo jornal "Mail On Sunday" identificou Banksy a partir da fotografia de um homem ajoelhado com uma lata de tinta spray, em imagem clicada na Jamaica, em 2004. O mesmíssimo nome voltou à tona, em 2016, após um trabalho investigativo realizado por pesquisadores da universidade inglesa Queen Mary.

Obra de Banksy | Foto: Divulgação

Por meio de um método conhecido como "geographic profiling", ("perfilamento geográfico", em tradução livre), algo também utilizado por policiais na identificação de criminosos, cientistas mapearam 140 obras do artista grafitadas sobre muros de Londres e Bristol e levantaram os principais pontos frequentados por Banksy. Foi aí que surgiu o nome de Robin Gunningham.

No ano seguinte, outra evidência pôs abaixo as teorias que circulavam até então. Numa entrevista ao podcast semanal do artista de hip hop Scroobius Pip, o produtor musical e DJ Goldie comentou como a cena artística monetizou o grafite, embora o segmento ainda sofra resistência e esteja manchado com associações negativas.

"Me dê uma bubble letter (tipo de letra, em geral, desprezada pelos artistas contemporâneos), coloque em uma camiseta, escreva 'Banksy', e estamos feitos. Podemos vender (...). Sem ofensa a Robert, o acho um artista brilhante, que virou o mundo da arte de cabeça para baixo", frisou o músico.

Goldie pausou a resposta por segundos assim que falou "Robert", sugerindo um arrependimento por entregar sem querer o nome do misterioso artista, e mudou de assunto.

De acordo com a mídia britânica, a "escapulida" reforçou, à época, as suspeitas de que Banksy fosse o músico Robert Del Naja, membro da banda Massive Attack , teoria que já vinha circulando timidamente pelas redes sociais.

O jornalista Craig Williams afirma ter confirmado a identidade do grafiteiro após cinco meses de investigação. Segundo ele, Banksy não é uma pessoa, e sim, um grupo, liderado por Del Naja, que negou o fato: "Uma boa história, mas infelizmente não é verdadeira".

"Ele ( Banksy ) é um amigo, foi a alguns dos shows (do Massive Attack). É só uma questão de logística e coincidência", relatou Del Naja à época, comentando o trabalho de Williams .

Veja também