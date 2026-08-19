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IDG 25 ANOS IDG celebra 25 anos no Recife com debate que reuniu Lenine e Ricardo Piquet, entre outros nomes Celebrações dos 25 anos do Instituto foram iniciadas no Paço do Frevo, um dos equipamentos culturais geridos pelo Instituto

Foi no Recife, precisamente no Paço do Frevo, Bairro do Recife, que o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) deu início às celebrações dos seus 25 anos.



O evento reuniu Lenine, o diretor-geral do IDG, Ricardo Piquet, a diretora-executiva do Porto Digital, Mariana Pincovsky e Fabiana Moraes nesta segunda-feira (17), em uma primeira edição da série de encontros "Diálogos IDG".



Da capital pernambucana, as temáticas contemporâneas, tendo como ponto de partida a Cultura, seguem para debates no Rio de Janeiro e em São Paulo - cidades em que o Instiuto tem a gestão, respectivamente, do Museu do Amanhã e do Museu das Favelas.

Por aqui, o evento aconteceu no Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Não por acaso, na roda de conversa "Driblando a Mediação Algorítmica: Como preservar Patrimônios Culturais na Era da Inteligência Artificial" foi o tema da conversa junto aos convidados.





Nomes dos setores artístico, político e empresarial também marcaram presença no encontro que, para Ricardo Piquet, reforçou a importância de colocar a cultura no centro das discussões sobre as transformações provocadas pela tecnologia.



Na ocasião, os acordes do Maestro Spok também foram ouvidos na programação.





Encontro no Paço reuniu Lenine e Ricardo Piquet, diretor-geral do IDG, entre outros nomes | Crédito: Hugo Muniz/Paço do Frevo

“Foi uma experiência enriquecedora, de aprendizado e escuta, com tantas cabeças boas no palco e na plateia. Buscamos possíveis caminhos, com a certeza de que seguimos utilizando as ferramentas tecnológicas disponíveis, sem perder a perspectiva de que virá da cultura a capacidade de trazer momentos de criatividade, de disrupturas, norteadores para o futuro onde queremos chegar”, destacou o diretor.

Já o cantor e compositor pernambucano Lenine, ressaltou que o encontro trouxe "um esperançar maravilhoso".

“Pensar e agir com a cultura como se fosse uma questão da inteligência da nação é o que nos faz o que somos. É a nossa identidade maior”, afirmou.

Sentimento Crítico

Em se tratando do impacto dos algoritmos sobre a formação das novas gerações, Mariana Pincovsky enalteceu que "Um ponto essencial no debate é como vamos lidar com a formalização da educação dos jovens".



A diretora-executiva do Porto Digital complementou afirmando que é necessários "criar um sentimento crítico para que possam indagar se os algoritmos estão os levando ao caminho certo".

Sobre o IDG

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) atua há 25 anos à frente de projetos culturais, ambientais e educacionais no que diz respeito à gestão e ao desenvolvimento de ideias que culminem em conhecimento, inovação e criatividade para provocar reflexões e vivências a partir de histórias diversas.



Além do Paço do Frevo, no Recife, o Museu do Amanhã e o Museu do Jardim Botânico no Rio, e o Museu das Favelas em São Paulo - que conta também com o CultSP PRO, programa gerido pelo IDG, em Belém há o Museu das Amazônias e ainda no Rio, integra o rol de operacionalidade do Instituto o Fundo da Mata Atlântica.

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