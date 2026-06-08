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james bond Idris Elba desmente boatos de que viveria o agente 007; saiba mais Ator, em cataz em "Mestres do Universo", diz que o público não aceita um ator negro no papel

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Atualmente nas telas de cinema de todo o mundo na pele de Duncan (Mentor ou Man-At-Arms) no live-action "Mestres do Universo", o ator britânico Idris Elba vinha sendo apontado como o próximo James Bond, o agente 007, na 26ª versão do filme do espião mais famoso - e sedutor - da história das telonas.

Mas em entrevista à revista GQ inglesa, o ator e diretor desmentiu os boatos alimentados pelos seus fãs há muito tempo.

"James Bond foi escrito da forma como foi por um motivo. Mas me senti lisonjeado com isso. E também acho que, em termos realistas, alguns mercados simplesmente não aceitam isso. Bond é um sucesso no mundo todo. E o público não vai aceitar um homem negro, um homem africano, interpretando Bond. Não é o que eles gostam na cultura deles. Ponto final", declarou Elba.

Idris Elba acumula uma boa quantidade de personagens cheios de personalidade na carreira, como o traficante Stringer Bell em "The Wire", o detetive John Luther em "Luther", Nelson Mandela e o personagem Sanguinário em "O Esquadrão Suicida".

Despedida

O último James Bond foi interpretad por Daniel Craig, há quase cinco anos.

À frente da seleção de elenco para o próximo longa-metragem da franquia está Nina Gold ("Game of Thrones").

De acordo com outra publicação, a Variety, um dos atres em teste para o papel de Bond é Tom Francis, que participou da série "Você" (Netflix).

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