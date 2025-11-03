Iêda Lima lança no Recife o livro "O Resgate", romance sobre a violência do crime organizado
Escritora paraibana participa de sessão de autógrafos nesta terça-feira (4), na Livraria da Praça
A escritora Iêda Lima lança “O Resgate”, seu novo livro, nesta terça-feira (4). O evento ocorre na Livraria da Praça, a partir das 18h30, com sessão de autógrafos e depoimento da autora sobre o processo de montagem do romance.
O enredo da obra trata da corrosão social provocada pela violência. A autora apresenta um país fictício assolado pela expansão silenciosa e implacável do crime organizado, que se infiltra em periferias e instituições públicas e privadas.
A publicação marca um momento de superação da escritora. Aos 77 anos, Iêda Lima vê sua obra chegar aos leitores após um câncer no cérebro, descoberto no final do ano passado.
Nascida em Campina Grande, na Paraíba, a autora construiu uma carreira como economista, atuando em Fortaleza, Brasília e São Paulo. A literatura, que era um sonho de infância, se concretizou depois de muitos anos, como livros como “Um Olhar no Retrovisor e Outro na Estrada” (2017) e “Ruído do Silêncio” (2019).
“O Resgate” é publicado pela editora Papel da Palavra e Gazebo Literário. Durante o lançamento no Recife, a obra será apresentada por Dra. Selma Vasconcelos, médica, poeta e ensaísta.
Serviço:
Lançamento do livro “O Resgate”, de Iêda Lima
Quando: nesta terça-feira (4), às 18h30
Onde: Livraria da Praça – Praça de Casa Forte, 454, Casa Forte, Recife
Entrada gratuita
*Com informações da assessoria de imprensa