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IGARASSU IgaraSol Festival chega à 2ª edição e ocupa o Sítio Histórico de Igarassu com música e diversidade Evento gratuito reúne artistas locais e cultura popular no próximo sábado (21)

O Sítio Histórico de Igarassu volta a ser palco de encontros entre diferentes expressões artísticas com a realização da segunda edição do IgaraSol Festival, marcada para este sábado (21), a partir das 15h, no Casarão das Artes.

Após a estreia em 2025, o evento retorna com a proposta de ampliar seu alcance e reforçar o lugar do município como um dos polos culturais mais ativos de Pernambuco.

Com produção da Paranã Puka Produção Cultural, em parceria com a Prefeitura Municipal de Igarassu, o festival aposta em uma programação diversa e gratuita, reunindo música, manifestações populares e experiências voltadas à convivência e à economia criativa.

Inspirado no clima vibrante do verão, o IgaraSol se consolida como uma vitrine para artistas da própria cidade e da Região Metropolitana do Recife, promovendo o intercâmbio entre tradições e linguagens contemporâneas.

A iniciativa também busca ampliar o acesso do público à produção cultural, ao mesmo tempo em que estimula a formação de plateias e fortalece o turismo na região.

A programação inclui apresentações musicais de diferentes estilos, performances artísticas, intervenções culturais e espaços dedicados à gastronomia e ao empreendedorismo criativo.

Gilmar Bolla 8 e Combo X, Ugo Barra Limpa, Coco Pisado, Vitriolic Juice e Transcoco são algumas das atrações do evento.



Um dos destaques da programação é a oficina de percussão que Gilmar Bolla 8 ministra, abrindo a programação do evento, às 15h.

Além do entretenimento, o evento se posiciona como uma ferramenta de impacto social e econômico, ao gerar oportunidades para artistas, técnicos e produtores culturais.

A ocupação do Sítio Histórico também reforça a valorização do patrimônio local, com estrutura pensada para garantir segurança, acessibilidade e preservação do espaço.

Com a segunda edição, o IgaraSol Festival dá mais um passo para se firmar no calendário cultural de Igarassu, conectando tradição e contemporaneidade em uma celebração aberta ao público.

Programação IgaraSol Festival 2026:

15h - Oficina de Percussão (com Gilmar Bolla 8)



Shows

16h - Guilherme Araújo

16h50 - Vitriolic Juice

17h40 - Desordem Absoluta

18h30 - Playzinho 081

19h20 - Ugo Barra Limpa

20h10 - Coco Pisado

21h - Arrieiros

21h50 - Santo Fiapo

22h40 - Gilmar Bolla 8 e Combo X

23h30 - Joelma Cover

00h10 - Transcoco



SERVIÇO

IgaraSol Festival 2026

Quando: Sábado (21), a partir das 15h

Onde: Casarão das Artes - Rua Barbosa Lima, 46, Centro - Igarassu-PE (ao lado da Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião)

Evento gratuito

Instagram: @igarasolfestival

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