TEATRO EM MINIATURA "Igbá Itan", espetáculo encenado dentro de uma cabaça, conclui apresentações em terreiros de Olinda Por meio da linguagem de teatro lambe-lambe, a atriz e manipuladora de bonecos Raquel Franco apresenta histórias de orixás

A circulação do espetáculo “Igbá Itan” entra em sua reta final. As duas últimas apresentações ocorrem nesta sexta-feira (28) e sábado (29) em terreiros de Olinda.

Idealizadora do projeto, a atriz e manipuladora Raquel Franco reconta histórias de orixás femininas por meio da linguagem do teatro lambe-lambe. O formato é caracterizado por números em miniatura e de curta duração.

Uma cabaça é transformada pela artista em um pequeno espaço cênico. Dentro dela, Raquel encena histórias de divindades femininas da tradição iorubana, como os itans de Oxum, guardiã das águas doces, e de Yemanjá, das águas salgadas.

O público assiste à apresentação através de uma pequena fenda na cabaça. “Para as crianças, é como assistir a um desenho. Elas se sentem dentro da cabaça. Aos adultos, os sentimentos são diversos: encantamento, riso. Já tive muito choro também”, conta Raquel.

Nesta sexta (28), às 19h, a montagem chega à Casa de Jurema Encanto das Águas, no bairro do Fragoso. Já no sábado (29), a apresentação será a partir das 16h, no Ilè Àsé Ògúnrínuwòlá, localizado em Rio Doce.

As sessões são individuais e têm duração média de 10 minutos, contemplando até 20 pessoas por dia, com entrada gratuita. A circulação do espetáculo foi viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc.

Confira a programação:

Sexta-feira (28), às 19h

Casa de Jurema Encanto das Águas

Avenida Flores do Campo, 21 - Fragoso, Olinda

Sábado (29), às 16h

Ilè Àsé Ògúnrínuwòlá

Rua Seis, 170 - 5ª Etapa Rio Doce, Olinda



*Com informações da assessoria de imprensa.

