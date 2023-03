Iggy Azalea se manifesta sobre "treta" com Anitta: "Nunca fiz nada contra essa mulher"

A- A+

A cantora australiana Iggy Azalea resolveu se manifestar sobre a "treta" envolvendo ela e Anitta. Os rumores sobre esse possível desentendimento entre as duas vêm de longe, desde 2017, quando lançaram juntas a música "Switch". Elas chegaram a gravar um clipe, que foi vazado e nunca lançado oficialmente. "Eu nunca fiz nada contra essa mulher", respondeu Iggy a uma série de áudios vazados em que Anitta conta o que passou na época do lançamento da música.

Segundo a brasileira, a equipe de Iggy quis cancelar sua participação em um programa de entrevistas nos EUA em cima da hora, o que acarretaria um grande prejuízo financeiro para ela.

"Eu nunca fiz NADA contra essa mulher além de pedir a ela para fazer uma música comigo porque EU GOSTO DELA. Depois tive toda a sua base de fãs virada para mim porque minha gravadora não lançou um videoclipe que VOCÊS vazaram. É uma loucura real. Todos vocês precisam ser medicados" disse Iggy, no Twitter, nesta terça-feira, em tradução livre para o português.

"Infelizmente, a Anitta está agora em uma situação com sua gravadora muito semelhante à que experimentei durante a nossa colaboração. Eu me pergunto por que os seus fãs me consideram responsável pelas escolhas da gravadora, quando as próprias palavras da Anitta deixam claro que os artistas nem sempre têm voz nessas situações. Irônico!", seguiu a cantora.

"Por favor, deixem todo essa situação morrer. É tudo tão tóxico e ESTRANHO!!!! Eu digo isso pelo meu próprio filho, NUNCA fiz nada remotamente negativo contra essa pessoa", concluiu Iggy.

