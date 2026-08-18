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SHOW Igor de Carvalho e Moreno Veloso voltam a Pernambuco para encontro musical em Olinda Dupla se apresenta neste sábado (22), no Alma Arte Café, retomando em Pernambuco uma parceria que nasceu há quase 20 anos e atravessa música, palavra, amizade e espiritualidade

Igor de Carvalho e Moreno Veloso voltam a Pernambuco neste sábado (22), para mais uma noite de encontro entre duas trajetórias que, há quase duas décadas, vêm se cruzando entre canções, composições, amizade e espiritualidade.

Depois de estrearem no 32º Janeiro de Grandes Espetáculos, no Recife, os dois compositores apresentam o show no Alma Arte Café, em Olinda, dando continuidade a uma turnê que tem levado a parceria para diferentes cidades do país.

O espetáculo reúne canções dos trabalhos individuais, parcerias e músicas que os dois vêm construindo juntos ao longo dos anos. No palcos, eles contarão com as participações do grupo paraibano Quadrilha e do cantautor pernambucano Juliano Holanda.

Um show que se descobre no palco

Uma das particularidades dessa temporada aparece justamente na maneira como o espetáculo é construído: Igor e Moreno nunca ensaiaram o show. A afirmação pode soar como uma provocação, mas corresponde à lógica que os dois escolheram para a apresentação.

“É uma curiosidade que eu acho que eu nunca falei: a gente nunca ensaiou absolutamente nenhuma vez para o show”, conta Igor. “Todas as vezes que a gente entrou em cena, a gente entrou meio que desnudo.”

Em vez de seguir um repertório completamente fechado, os dois deixam que as músicas encontrem seu lugar conforme a noite acontece. “As canções vão aparecendo, pedindo passagem mesmo”, explica.

São dois compositores com um catálogo compartilhado e individual extenso, o que permite alterar escolhas, testar combinações e perceber, de cidade para cidade, quais canções fazem mais sentido naquele momento.

“Cada cena, cada palco é um espaço de construção de entrosamento. Então, o show vem se tornando cada vez mais maduro. Nunca é o mesmo show”, afirma.

A própria turnê foi organizada em pares de cidades, que Igor chama de “shows geminados”. Recife (PE)e Fortaleza (CE) formaram uma dessas duplas; Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), outra. Agora, João Pessoa (PB) e Olinda (PE) aparecem juntas no roteiro. Depois, a sequência passa por Maceió e Aracaju.

“Desde janeiro pra cá a gente vem encontrando, vem compondo, vem entendendo qual canção talvez funcione mais, qual função de cada uma”, diz Igor. Cada apresentação, portanto, serve também para alimentar a seguinte.

Uma parceria que já rendeu canções

A convivência artística dos dois vem de diferentes frentes. Moreno participou do álbum "A Lâmpada, a TV e o Opachorô", de Igor, lançado em 2014, na faixa “Rainha de Aiocá”.

Em 2025, os dois voltaram a se encontrar em “HA HA HA”, do álbum "O Melhor Lugar da Praia", também de Igor, ao lado de Nacho Rodriguez.

Na composição, a parceria rendeu pelo menos quatro canções. Até agora, apenas uma chegou oficialmente à gravação: “Meu Elemento (é de Balé)”, registrada por João Fênix no álbum "Minha Boca Não Tem Nome".

A intimidade que aparece na estrada

A turnê também vem acrescentando novas camadas à relação entre os dois. Longe do estúdio e dos compromissos pontuais, a convivência prolongada faz com que a amizade apareça de maneira mais espontânea durante os shows e nos intervalos entre eles.

Em Olinda, essa história chega a mais um capítulo – e, seguindo a lógica da dupla, não necessariamente será igual ao anterior. O repertório pode mudar, uma canção pode surgir pedindo passagem e o entrosamento pode ganhar outra dobra.

O próximo show será, também, uma maneira de descobrir o que o encontro entre Igor de Carvalho e Moreno Veloso pode produzir naquela noite.

SERVIÇO

Igor de Carvalho e Moreno Veloso

Quando: Sábado (22), às 18h (a casa abre às 16h)

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 104, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Instagram: @igordecarvalho / @morenoveloso / @almaartecafe

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