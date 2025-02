A- A+

Música Igor de Carvalho retorna as origens em "O Melhor Lugar da Praia", seu terceiro álbum; ouça Álbum já está disponível nas plataformas digitais

Um exercício de “autodesconhecimento” e um “desempilhar de certezas absolutas”, assim o cantor e compositor pernambucano Igor de Carvalho descreve o conceito do seu terceiro álbum de carreira, “O Melhor Lugar da Praia”, já disponível nas plataformas digitais. O lançamento, celebrado com show no Teatro do Parque, marca um retorno do artista às origens de suas referências estéticas.

Produzido por Gustavo Ruiz, vencedor do Grammy Latino e conhecido por trabalhos com nomes como Tulipa Ruiz e Liniker, o álbum apresenta uma levada bem diferente ao disco anterior de Igor, “Cabeça Coração”, que tinha orquestrações rebuscadas e profundas. Agora, o artista experimenta elementos que trazem uma fusão entre pop dançante e romântico, com beats eletrônicos bem presentes.

“Acho que foi um resgate muito grande da minha adolescência/juventude. Comecei pela sonorização, a sonoridade, o conceito, que estão interligados, porque fui lá na fonte. Fui atrás justamente do que escutava naquela época, que era muito baseado em Los Hermanos, e esse universo pop rock, com a poesia ainda prevalecendo, porém com essa estética pop”, detalha Igor.

Sobre o álbum

O disco reúne 10 canções autorais inéditas, sendo quatro parcerias com Juliano Holanda, uma com Gustavo Ruiz e outra com Gleison Nascimento, além das participações especiais de Joyce Alane, Benjamin Taubkin, Moreno Veloso, Nacho Rodriguez, Siba e Ná Ozetti, entre outros artistas.

Dividido em dois momentos, o álbum foi pensado para ter lado A e B, comuns nos antigos LPs. Nas cinco primeiras faixas, batidas eletrônicas com poesia mais pop, radiofônica. Nas outras cinco, canções “verborrágicas” com muita palavra acentuando a métrica. Em comum a todas, a poesia de Igor, é sempre um convite à reflexão sobre o ser e o estar no mundo e os processos de cura e descoberta.

“Essa relação que eu tenho com o existencialismo e a profundeza - a profundidade poética - é uma marca minha mesmo que me acompanha, independente do caminho que eu pegue. Então, isso vai sempre estar comigo”, reflete o compositor.

"O Melhor Lugar da Praia", terceiro álbum do pernambucano Igor de Carvalho

Produção

As gravações no estúdio Brocal, de Gustavo Ruiz, em São Paulo, foi atravessada por diversos encontros com amigos da música.

“Muitas vezes a gente ia tomar um café na esquina da casa de Gustavo Ruiz - ele mora na Pompeia - aí tem muito amigo músico pernambucano que trabalha e mora lá. Então, acabava parando pra sentar, tomar um café com a gente, conversar um pouquinho e deois indo lá pro estúdio, escutava e, enfim, tinha o instrumento ali, já levava ou então já marcava para gravar. E foi assim que foi acontecendo”, conta o artista.

“É um disco de muita ‘brodagem’. Muitos amigos queridos que chegavam e faziam a parada funcionar. Chiquinho, da Mombojó, por exemplo, botou a música porque estava lá também. Copinha (Alexandre Rodrigues), também morando ali em Perdizes, chegou lá pertinho, Benjamin Taubkin também. E quando eu estava em Recife, a Joyce Alane e o pessoal do Quadrilha, um quarteto de voz paraibano maravilhoso, vieram pra cá e colocaram voz”, lembra.

Ná Ozetti

“Escolhi as participações pelas amizades mesmo das pessoas que estavam próximas a mim. A Ná Ozetti, por exemplo, a gente tinha se conhecido em Caruaru e eu estava querendo muito uma voz feminina na música “Sorte”. Achava que combinava com os timbres e tudo. Aí a gente fez o convite, ela aceitou e foi super, uma grande amiga. E eu tô feliz com o resultado”, comemora Igor.

“As participações deram uma cola e ajudaram na função da voz, que era a primeira coisa que eu pedi a Gustavo, ‘vamos cuidar da voz’, foi o primeiro pedido, e deu certo”.

O projeto foi realizado com incentivo da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura Música.

