Música Igor de Carvalho visita a casa das pessoas com show intimista em novo projeto colaborativo Artista pernambucano pretende financiar o seu novo álbum com visitas agendadas na casa de fãs e colaboradores

E se ao invés de ir ao show de um artista, você pudesse recebê-lo em sua casa para um show particular e um bate papo sobre suas canções? Essa é a ideia que o cantor e compositor pernambucano Igor de Carvalho encontrou para viabilizar o financiamento do seu novo álbum, “O melhor lugar da praia”.

“Tudo consiste em juntar colaboradores para ajudar a fazer o meu novo disco. Construí e idealizei esse projeto de visitar a sala da casa das pessoas e oferecer essa relação mais próxima, mais íntima com os ouvintes e os fãs para poder trocar com mais afeto”, explica o artista.

O projeto propõe um encontro onde o ambiente intimista aproxima o artista do público. “A gente junto pode conversar sobre inspirações, sobre o disco novo que está por vir, falar sobre o processo de gravação, de repertório e a construção de cada canção. O que eu faço como contrapartida é colocar o nome desses colaboradores no encarte do disco”, detalha Igor.

Financiamento colaborativo

Para agendar a experiência, Igor de Carvalho pede que as pessoas interessadas entrem em contato pelas suas redes sociais como, por exemplo, no inbox do seu perfil do Instagram (@igordecarvalho), para acertar o dia da visita e outros detalhes da apresentação, como a forma de financiamento (cachê mínimo ou cobrança de ingresso), acertados e negociados previamente para cada visita.

“Existem outras possibilidades. Dependendo do lugar, combinar um cachê menor e passar o chapéu, ou estipular uma bilheteria para pessoas convidadas para assistir. Tudo pode ser combinado. Tem sido uma procura muito grande, as pessoas estão curiosas mas ainda não sabem ainda como funciona”, conta.

O palco é a casa

“O show sempre vai ser na sala, com um cachê curto, pois os custos são muito menores do que em um show normal, pois é sem amplificação, com voz e violão. É uma troca muito próxima, como se tivesse recebendo um amigo na sala de casa para uma boa conversa, compartilhando vivências através das canções que eu canto. Em cada canção, a gente pode explorar um novo assunto e isso depende muito também da entrega das pessoas”, comenta o artista.

A escolha do repertório autoral é outro detalhe que também pode ser combinado em conjunto. “Esse colaborador pode entrar em contato comigo e pedir, por exemplo, canções mais alegres. E a gente pode criar o repertório do dia juntos. Como eu sou um compositor que tem composições mais reflexivas, outras mais raivosas e outras mais fofinhas, acaba tendo esse trunfo de poder oferecer para as pessoas que vão me convidar e fazer acontecer um dia que pode ter tudo isso junto, ou apenas um recorte.

Novo disco

“O melhor lugar da praia”, canção em parceria com Juliano Holanda, é o título do novo álbum de Igor de Carvalho, que conta com produção de Gustavo Ruiz. O artista já tem dois discos lançados e pretende lançar este terceiro apostando na ideia criativa de criar um financiamento coletivo em apresentações-visitas que promovem não apenas a realização do novo projeto musical, mas uma relação mais íntima com seu público.



