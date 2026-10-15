Igor & Lipe levam para o palco amizade da vida real no musical "Shrek - Era Uma Vez"
Dupla, já conhecida na cena musical, sobe ao palco do Teatro Boa Vista para apresentação neste sábado (17)
Fora dos palcos Igor Valença e Lipe Brandão são amigos, faz tempo. E como tais, trocam ideias, confidenciam planos para o futuro e, principalmente, se divertem - o tanto quanto acontece quando estão como Igor & Lipe, dupla conhecida da cena musical pernambucana e também das facetas do teatro.
E será como intérpretes de um clássico dos cinemas que os dois retornam ao fazer artístico que também os une. Que o diga o musical “Shrek — Era Uma Vez”, montagem da L.A. Espaço Artístico e Cultural, com direção e adaptação de Luciana Alves.
Marcado para este sábado (17) em duas sessões no Teatro Boa Vista, às 15h e às 18h, Igor viverá Shrek e Lipe o Burro.
Na animação, que teve sua primeira exibição em 2001, e se tornou um dos clássicos do cinema, o Ogro e o Burro se tornam grandes cúmplices e amigos.
E a amizade dos dois é um dos motes do filme. Qualquer semelhança com Igor e Lipe, portanto, não é mera coincidência.
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Entre o canto e a dança
Foi no teatro musical que Igor e Lipe deram 'start' à amizade dentro e fora dos palcos.
Desde sempre a dupla participa de montagens em meio a personagens variados e em uma vivência artística que tem trilhado o caminho de ambos neste universo.
Além de atores, eles também enveredaram pela música, e do frevo ao forró os dois vêm construindo suas identidades como artistas.
O Musical
"Shrek — Era Uma Vez”, além de Igor como Shrek e Lipe como Burro, traz também a personagem Fiona vivida pelas atrizes Betina Monteiro e Malu Paixão.
As duas são 'crias' da L.A. Espaço Artístico e Cultural e já dividiram em outras oportunidades o palco com os meninos.
Integram, ainda, o elenco, Belinha Mendes, na pele de Pinóquio, personagem que ela divide com o ator Cauã Borges, a pequena também faz o papel de Sininho em uma das sessões.
Outros artistas incrementam a apresentação do musical, cantando ao vivo. A montagem, aliás, é tomada por dança, interpretação e pelo colorido dos figurinos típicos do mundo fantástico dos contos de fadas.
SERVIÇO
Musical "Shrek — Era Uma Vez", com Igor & Lipe
Quando: sábado (17), às 15h e às 18h
Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista
A partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @igorelipeoficial