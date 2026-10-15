Igor & Lipe levam para o palco amizade da vida real no musical "Shrek - Era Uma Vez"

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Fora dos palcos Igor Valença e Lipe Brandão são amigos, faz tempo. E como tais, trocam ideias, confidenciam planos para o futuro e, principalmente, se divertem - o tanto quanto acontece quando estão como Igor & Lipe, dupla conhecida da cena musical pernambucana e também das facetas do teatro.



E será como intérpretes de um clássico dos cinemas que os dois retornam ao fazer artístico que também os une. Que o diga o musical “Shrek — Era Uma Vez”, montagem da L.A. Espaço Artístico e Cultural, com direção e adaptação de Luciana Alves.



Marcado para este sábado (17) em duas sessões no Teatro Boa Vista, às 15h e às 18h, Igor viverá Shrek e Lipe o Burro.



Na animação, que teve sua primeira exibição em 2001, e se tornou um dos clássicos do cinema, o Ogro e o Burro se tornam grandes cúmplices e amigos.



E a amizade dos dois é um dos motes do filme. Qualquer semelhança com Igor e Lipe, portanto, não é mera coincidência.





Entre o canto e a dança

Foi no teatro musical que Igor e Lipe deram 'start' à amizade dentro e fora dos palcos.



Desde sempre a dupla participa de montagens em meio a personagens variados e em uma vivência artística que tem trilhado o caminho de ambos neste universo.



Além de atores, eles também enveredaram pela música, e do frevo ao forró os dois vêm construindo suas identidades como artistas.





Igor&Lipe também dividem palcos na música | Crédito: MS Fotografias/Divulgação // Acervo Pessoal/Cortesia





O Musical

"Shrek — Era Uma Vez”, além de Igor como Shrek e Lipe como Burro, traz também a personagem Fiona vivida pelas atrizes Betina Monteiro e Malu Paixão.



As duas são 'crias' da L.A. Espaço Artístico e Cultural e já dividiram em outras oportunidades o palco com os meninos.



Integram, ainda, o elenco, Belinha Mendes, na pele de Pinóquio, personagem que ela divide com o ator Cauã Borges, a pequena também faz o papel de Sininho em uma das sessões.



Outros artistas incrementam a apresentação do musical, cantando ao vivo. A montagem, aliás, é tomada por dança, interpretação e pelo colorido dos figurinos típicos do mundo fantástico dos contos de fadas.

SERVIÇO

Musical "Shrek — Era Uma Vez", com Igor & Lipe

Quando: sábado (17), às 15h e às 18h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

A partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @igorelipeoficial

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