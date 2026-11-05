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CARNAVAL Igor & Lipe participam da abertura da tradicional Quinta no Galo nesta quinta (5) Jovem dupla pernambucana recebe convite de Gustavo Travassos para integrar uma das celebrações mais tradicionais da cultura carnavalesca do estado

A jovem dupla pernambucana Igor & Lipe entram no clima de folia nesta quinta-feira (5), a partir das 20h. O cantor Gustavo Travassos, um dos principais nomes do Carnaval de Pernambuco, convidou os artistas para participar da abertura das celebrações carnavalescas com a tradicional Quinta no Galo, na sede do Galo da Madrugada, no bairro de São José, no Centro do Recife.

A dupla vem despontando no estado e o convite de Gustavo corrobora com esse reconhecimento ao talento e à trajetória dos artistas. A participação desta noite reforça a conexão de Igor & Lipe com a cultura pernambucana tão presente nas apresentações deles.



Além de Igor & Lipe, outros artistas e grupos culturais pernambucanos foram convidados para a abertura da temporada de prévias que antecede o desfile do considerado o maior bloco carnavalesco do mundo. O cantor Gustavo Travassos comanda a primeira apresentação desta edição, com ingressos a partir de R$ 30 no site da Bilheteria Digital.

A identidade de Igor & Lipe atravessa a cultura do estado, com repertório destacado pelo forró estilizado e o frevo, mas também transitam entre os gêneros do pop, sertanejo e MPB. Os artistas pernambucanos já dividiram o palco com nomes consagrados do cenário da música brasileira como Lucy Alves e a dupla Caju e Castanha.

A dupla tem representado a nova geração de artistas pernambucanos em diferentes palcos. Uma das responsáveis pela ascensão de Igor & Lipe é a diretora artística Luciana Alves.



SERVIÇO

Igor & Lipe participam da abertura da Quinta no Galo

Quando: quinta-feira (5), 20h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - R. da Concórdia, 984, São José

Ingressos: a partir de 30 R$ e mesa para quatro pessoas a partir de R$300 no Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada

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