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MÚSICA Igor & Lipe, dupla pernambucana que vai do pop ao forró, celebra São João marcante Durante o período junino, artistas cantaram ao lado de nomes como Caju e Castanho, Lucy Alves e Cristina Amaral

O ciclo junino de 2026 deve ficar para sempre marcado na memória de Igor & Lipe. A jovem dupla pernambucana, que tem despontado na cena musical do estado, vivenciou nas últimas semanas momentos que impulsionam uma carreira em ascensão.

“Foi um período de muita emoção, amadurecimento e confirmação de que estamos no caminho certo. Viver apresentações tão importantes, inclusive a experiência de cantar fora de Pernambuco em uma temporada junina tão simbólica, fez a gente sentir que o sonho que nasceu dentro da nossa terra começou a alcançar novos horizontes”, comenta Igor Valença, de 15 anos.

Ao lado de Lipe Brandão, seu parceiro de dupla, o pernambucano subiu ao palco do São João de Campina Grande, na Paraíba, no dia 23 de junho. Junto com Lucy Alves, os garotos animaram a multidão que os acompanhava ao som de “Anjo Querubim”, clássico do forró composto pelo pernambucano Petrúcio Amorim.



Essa não foi a única participação da dupla em um show de artista nacionalmente consagrado. Homenageados pelo São João do Recife, Caju e Castanha convidaram os adolescentes para dividirem com eles o palco montado no Pátio de São Pedro, no último dia 29.

“Estar nos palcos, dividir espaço com artistas que admiro e sentir o carinho do público em festas tão grandiosas foi algo muito forte. Cada convite, cada oportunidade e cada gesto de generosidade que recebemos ao longo desse período teve um peso enorme na nossa caminhada”, festejou Lipe, de 16 anos, que participou do programa “The Voice Kids”, da TV Globo.

A lista de artistas que apoiam e reconhecem o potencial da jovem dupla é extensa. Nomes como Terezinha do Acordeon, Rogério Rangel, Rafa Cout, Cristina Amaral, Fabiana Pimentinha, Irah Caldeira, Clara Sobral, Cirlene Menezes, Cezzinha, André Rio, Almir Rouche, Nádia Maia e Maria Fulô já abriram espaço para que a dupla apresentasse seu trabalho em diferentes ocasiões.

Enquanto constroem uma identidade musical, Igor & Lipe transitam por diferentes estilos musicais. Gêneros como pop, sertanejo, MPB e frevo ganham espaço no repertório dos artistas, mas é no forró estilizado que eles se destacam. Agregando modernidade à música regional, os dois não deixam de lado as tradições culturais.

“Quando a gente sobe ao palco para cantar o Nordeste, não está apenas interpretando um repertório, mas está levando uma história, um pertencimento e uma herança que fazem parte de quem somos”, defende Igor. “Pernambuco tem uma riqueza muito grande, e isso nos forma de um jeito muito natural. Mas existe também uma herança familiar muito forte, que sempre me ensinou a olhar para as nossas origens com admiração, respeito e orgulho”, complementa Lipe.

Tanto Igor como Lipe iniciaram seus estudos musicais ainda na infância. Foi através do teatro musical, participando de montagens de espetáculos, que eles se conheceram e desenvolveram uma amizade transformada em parceria artística. Ambos cantam, dançam, interpretam e são multi-instrumentistas.

Igor toca piano, violão e dá uma palhinha no ukulele. Lipe já domina guitarra, bateria, piano e violão. Em abril deste ano, eles lançaram “Meu Castigo”, música autoral que serve como pontapé inicial de uma trajetória artística com muitos sonhos a serem ainda realizados.

“A música é, sem dúvida, o meu ‘plano A’ e o meu sonho mais verdadeiro. É onde eu me encontro, onde eu me reconheço e onde consigo colocar tudo aquilo que sinto e acredito”, afirma Lipe.



“Sonhamos em ver a nossa cultura ecoando longe, emocionando gente de muitos lugares e mostrando a força que Pernambuco e o Nordeste têm através da música. Para nós, crescer não significa se afastar da raiz, mas justamente fazer com que ela alcance mais pessoas e permaneça viva por meio do que a gente canta e representa”, pontua Lipe.

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