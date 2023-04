Igor Rickli, marido de Aline Wirley, desabafa sobre saudades e cita cantora Lexa em entrevista

A- A+

Em entrevista concedida ao blog "Telinha", do Extra, o ator Igor Rickli, marido de Aline Wirley, destacou o quanto é difícil para os familiares acompanharem a participante fora da casa. "Muita terapia, com muito cuidado. Antônio e eu estamos mais ligados e parceiros do que nunca", diz em um trecho da conversa.





Para falar da esposa, Rickli foi só elogios. "Acho ela única, nunca vi ninguém jogando com tanta sabedoria e sutileza. Acho que ela está simplesmente arrasando", comentou.

Quando questionado se participaria de alguma futura edição do programa, Rickli foi categórico:





"Tô legal de BBB pelas próximas encarnações. Falei com a Lexa esses dias e ela me disse algo que fez todo sentido: as pessoas não têm ideia de como é difícil ficar aqui fora do Big Brother Brasil, quando um parente está lá dentro", disse

Veja também

Cinema Camilo Cavalcante lança o documentário "Rua Aurora: Refúgio de Todos os Mundos" no É Tudo Verdade