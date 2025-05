A- A+

MUNDO Igreja alemã usa temática de Harry Potter durante culto: "Expecto Patronum vindo de Jesus" Feitiços mágicos, cerveja amanteigada (sem álcool) e um veado-branco fazem parte da decoração acima do altar

Fiéis se unem em um templo para lerem a bíblia, ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo e fazerem orações. Esse seria apenas mais um culto como qualquer outro, não fosse o fato de a pregação ter sido pensada com a "magia" de Harry Potter. Aos domingos, o pastor Jonas Goebel reúne os fiéis (tal qual ocorre em Hogwarts) em quatro mesas longas e paralelas, mas, no caso deste templo de Hamburgo (chamado Lohbrügg), na Alemanha, além dos ensinamentos bíblicos, há toda uma estética de "bruxaria" no local.

Feitiços mágicos e cerveja amanteigada (sem álcool) fazem parte da decoração acima do altar. Durante o culto, trechos da música do filme são tocadas ao fundo, junto com trechos do livro da autora inglesa J. K. Rowling.



"Sempre tínhamos vários marcadores lá porque meu pai e eu líamos um volume ao mesmo tempo e, claro, não podíamos contar nada um ao outro", explica, ao jornal local Abendblatt, Goebel, pastor de 35 anos lembrando momentos da sua infância, os quais ele adapta às pregações. "De alguma forma, eu sempre tive mais ou menos a mesma idade de Harry Potter e dos outros atores."

Em um domingo, a igreja recebe cerca de 160 fiéis, que são presenteados com "iguarias encantadoras, como pequenos grãos de chocolate, chapéus de queijo parmesão e cerveja amanteigada sem álcool".

"Nossa equipe praticou e cozinhou por um longo tempo até que o malte e a manteiga ficassem saborosos. O mesmo aconteceu com o suco de abóbora caseiro, litro por litro", explica o pastor, que admite ter pegado emprestado a ideia básica de uma congregação de Wandsbek, também de Hamburgo.

A saga Herry Pottter teve seu primeiro volume publicado em 1997, e, desde então, a série de livros vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzida para 80 idiomas, com mais de 33 milhões de livros sendo vendidos somente na Alemanha.

A decoração da igreja conta com uma série de adornos que fazem referências à saga, como um enorme veado-branco projetado na parede, animal guardião paterno do pequeno mago. Houve cultos em que truques envolvendo fogo, com um caderno e uma cadeira tendo sido queimados como parte da pregação.

No ano passado, a igreja organizou um culto que foi feito com o sermão focado no feitiço mágico "Expecto Patronum" (feitiço de defesa citado na série).

“A frase pode muito bem ter vindo de Jesus, porque significa que espero pelo meu protetor”, diz o pastor.

A igreja incentiva, inclusive, os frequentadores a irem aos cultos fantasiados como os personagens da saga. Ele, porém, admite diferenças entre o filme e seus cultos: "Preciso praticar bastante e por muito tempo para lançar um feitiço. Felizmente, isso não se aplica a uma oração a Deus, por exemplo, quando peço a Jesus para dissipar a escuridão."

A criatividade do pastor, contudo, não se limita apenas à saga Harry Potter. Ao longo do ano, diversos cultos são organizados com temáticas variadas, como "piratas".

