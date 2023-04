Igreja das Fronteiras recebe, nesta quarta-feira (26), concerto de música de câmara

A- A+

A Igreja das Fronteiras, localizada no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, recebe uma apresentação de alunos do curso de música da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O concerto de música de câmara ocorre nesta quarta-feira (26), às 19h.

O repertório será todo dedicado à música brasileira, especialmente o choro. Entre as obras executadas, estão “Choros No. 2”, para flauta e clarinete, de Heitor Villa-Lobos. Também haverá uma composição de Ney Rosauro para vibrafone e violão inspirada em gêneros de Pernambuco, como o baião e a ciranda.

Também estão previstas peças autorais dos alunos Ruti Freitas, Vitor Castanheira e Dudu Moreira, dialogando com os compositores clássicos de choro, como Pixinguinha, Ernesto de Nazareth e Jacó do bandolim. Os grupos de alunos são orientados pelo professor Artur Ortenblad na disciplina de música de câmara e em projeto de extensão dedicado ao choro.



A programação de concertos terá continuidade com outros grupos, temáticas e estilos diferentes, sempre com a entrada franca. Nesta quinta-feira (27), será às 19h, no Memorial de Medicina. Já no domingo (30), a apresentação ocorre às 11h, na Igreja de Santo Antônio.

Serviço

Concerto de Música de Câmara do Departamento de Música da UFPE

Nesta quarta-feira (26), às 19h

Na Igreja das Fronteiras (Rua Henrique Dias, s/n, Boa Vista)

Entrada gratuita

