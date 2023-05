Igreja de missa de Sétimo Dia de Rita Lee foi escolhida pela ligação entre 'o sagrado e a natureza'

A- A+

A missa de Sétimo Dia de Rita Lee será realizada nesta terça-feira (16), às 12h30, na Paróquia São Pedro e São Paulo, no Parque Alfredo Volpi, no Morumbi, em São Paulo. Segundo representantes da cantora, a escolha pelo local se deu pela "ligação entre o sagrado e a natureza".

O convite para a cerimônia, que trazia a imagem da assinatura da cantora, foi compartilhado nas redes sociais pelo guitarrista Roberto de Carvalho, viúvo de Rita, e por seus filhos, o também músico Beto Lee, o administrador João e o artista visual Antônio.

A missa terá transmissão pela internet, através do canal do YouTube do Padre Antonio Torres, padre da Paróquia São Pedro e São Paulo. Inaugurado em 1974, o Alfredo Volpi é o parque considerado pela Prefeitura de São Paulo como tendo a maior biodiversidade em zona urbana da capital paulista.

Doações à população de rua

No domingo (14), outro sacerdote, o padre Julio Lancellotti, revelou que Rita Lee doava suas roupas para que ele as entregasse a moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante uma missa na Capela da Universidade São Judas Tadeu, na Mooca, o vigário da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo disse que as roupas doadas pela cantora eram disputadas pelas pessoas atendidas por ele: "Eles ficavam encantados de receber as roupas da Rita Lee".



— Alguém um dia me perguntou, por que você não vende, não faz um leilão? Eu falei: 'Não foi pra isso que ela mandou. Ela mandou para dar aos irmãos de rua'. Foi isso o que ela fez e foi isso o que foi feito— comentou Lancellotti.

