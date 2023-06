A- A+

SHOW Igressos para Taylor Swift no Brasil voltam a esgotar nas vendas gerais e fãs lamentam; entenda Cantora fará três apresentações no País, entre os dias 18 e 26 de novembro

Taylor Swift está novamente entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Isso porque, depois de esgotarem os ingressos dos shows disponíveis na pré-venda em pouco mais de 30 minutos, os fãs da cantora voltaram a relatar problemas para adquirir as entradas na abertura das vendas gerais, nesta segunda-feira (12).

Quem tentou realizar a compra de forma virtual foi colocado em uma fila de espera com mais de 1 milhão de pessoas. Após pouco mais de 20 minutos, só restavam disponíveis na plataforma os ingressos para o pacote VIP. A situação gerou memes na internet.

Atenção, quem não tava com Taylor Swift no cancelamento de 2016 FORA DA FILA IMEDIATAMENTE! pic.twitter.com/YOKfONST6H — Mirelly Almeida (@miirellyalmeida) June 12, 2023

e vamos de show extra mesmo pq nesse eu não entro nem se eu morrer e reencarnar num pombo aí Taylor Swift vc ME PAGA

pic.twitter.com/CfYmvTte1G — flah (@vanxssakirb) June 12, 2023

VOLTEM A ODIAR A TAYLOR SWIFT EU IMPLORO pic.twitter.com/VGygks7COM — mel daroit (@megrassmann) June 12, 2023

Já nas filas presenciais houve relatos de confusões. Em São Paulo, segundo a TV Globo, a polícia foi chamada para conter o tumulto em frente ao Allianz Parque, após denúncias de que cambistas estavam furando fila e intimidando pessoas.



Taylor Swift fará três apresentações da turnê “The Eras Tour” no Brasil. A primeira será no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, no Engenhão. Em seguida, ela parte para São Paulo, com shows nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.



