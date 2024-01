"Igual ao da Britney Spears quando fez mega hair e deu errado", diz Yasmin Brunet sobre cabelo

A- A+

“Jesus, meu cabelo! Parece a Britney Spears quando ela botou mega e deu errado, bizarro”. Essa foi uma das primeiras frases proferidas por Yasmin Brunet ao acordar hoje no Big Brother Brasil. Vale lembrar que não faz nem uma semana que a modelo está dentro da casa mais vigiada do Brasil, porém, suas lindas madeixas já passaram por provas do líder com uma gosma verde que o deixou um pouco ressecado.

Não é novidade que os fios de cabelo da filha de Luíza Brunet são uma parte importante da vida dela. Em vídeos antes de entrar na casa, Yasmin disse que eles representam “absolutamente tudo para mim. Representa beleza, autoestima e autocuidado”, afirmou.

Foi por causa dele inclusive que ela começou a marca de beleza Yasmin Beauty, misturando óleos para seus cabelos dentro de sua casa. Entre seus produtos estão: shampoo, condicionador, máscara capilar e óleos que servem tanto para o cabelo, quanto para o corpo e rosto. Todos os produtos são de origem vegana.

Em entrevistas passadas, a modelo disse que se inspirava em mulheres do passado para criar suas “poções mágicas”, como chama seus produtos. “Cleópatra, por exemplo usava argan e eu colocava nos óleos ,enquanto as mulheres italianas, usavam azeite de oliva, e assim fui criando”, disse.

Confira algumas dicas da modelo:

Umectação

Técnica que aplica óleos vegetais no cabelo e deixá-los agir por algumas horas antes de lavar, a fim de restabelecer o brilho e fortalecer os fios. A modelo costuma fazer à noite ou antes de ir para a academia, do meio para baixo do cabelo. Ela também costuma repetir o processo de duas a três dias por semana.





Ordem dos produtos

Segundo a modelo, a ordem de utilização dos produtos é de extrema importância. Quando faz umectação, ela molha o cabelo, aplica a máscara de tratamento e deixa o produto afir por alguns minutos. Depois aplica o shampoo e o condicionador. Quando não faz a umectação, ela aplica primeiro o shampoo, depois a máscara e por último o condicionador.

Não corta o cabelo constantemente

Brunet disse que costuma não cortar o cabelo com tanta frequência. O que é diferente do que a maioria das pessoas costumam ouvir quando se trata de deixar o cabelo saudável. Segundo ela, seus óleos já deixam o cabelo saudável e hidratado, até as pontas, o que retira a necessidade de ficar cortando as pontas do cabelo.

Além disso, Yasmin também afirma que seus cremes têm óleo de rícino que ajuda no processo de crescimento.

Lavar o cabelo o mínimo possível

Em entrevistas, ela confessou que tenta ficar o maior tempo possível sem lavar o cabelo e que shampoo é o grande vilão de suas madeixas. Segundo ela, ele precisa ficar o mais natural possível sem nenhuma química. A modelo também confessou que costuma não usar secador e afirmou que o cabelão leva cerca de 4 horas para secar naturalmente.

Escovar o cabelo antes de dormir

Yasmin disse que investe em uma boa escovada no cabelo antes de dormir para reduzir o atrito do cabelo com o travesseiro.

Veja também

BBB 24 Rodriguinho vence prova desta quinta (11) e se consagra como novo líder do Big Brother Brasil